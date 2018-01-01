На Сході терористи обстріляли автобус з цивільними. Загинула людина

Протягом неділі, 22 січня, бойовики жодного разу не порушували режим припинення вогню на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях, але обстріляли автобус з цивільними в сірій зоні.Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook."Станом на 18:00 жодного обстрілу в сторону позицій Збройних сил України зафіксовано не було. Підрозділи сил АТО забезпечують виконання заходів з підтримки перемир'я по всій лінії розмежування сторін і суворо дотримуються Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.При цьому в штабі нагадують, що вдень ​​бойовики в районі КПВВ Оленівка, який розташований на тимчасово непідконтрольній уряду України території ОРДО, обстріляли автобус з цивільними. Внаслідок цього інциденту, за словами людей, які в цей час перетинали лінію зіткнення через КПВВ, є постраждалі серед мирного місцевого населення: одна людина загинула, ще одна отримала поранення."Такі цинічні дії російських найманців спрямовані на дискредитацію української армії в очах світової спільноти та громадянського місцевого населення на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей", - резюмують у штабі.