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На Сході терористи обстріляли автобус з цивільними. Загинула людина

На Сході терористи обстріляли автобус з цивільними. Загинула людина
Протягом неділі, 22 січня, бойовики жодного разу не порушували режим припинення вогню на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях, але обстріляли автобус з цивільними в сірій зоні.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на 18:00 жодного обстрілу в сторону позицій Збройних сил України зафіксовано не було. Підрозділи сил АТО забезпечують виконання заходів з підтримки перемир'я по всій лінії розмежування сторін і суворо дотримуються Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі нагадують, що вдень ​​бойовики в районі КПВВ Оленівка, який розташований на тимчасово непідконтрольній уряду України території ОРДО, обстріляли автобус з цивільними. Внаслідок цього інциденту, за словами людей, які в цей час перетинали лінію зіткнення через КПВВ, є постраждалі серед мирного місцевого населення: одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

"Такі цинічні дії російських найманців спрямовані на дискредитацію української армії в очах світової спільноти та громадянського місцевого населення на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей", - резюмують у штабі.

Фото ілюстративне

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Теги: війна з Росією, АТО
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