Село на Волині з висоти польоту. ФОТО
Сьогодні, 00:21
В інтернеті опублікували незвичайні світлини села в Старовижівському районі.
У цій галереї ви побачите мальовничі краєвиди невеличкого села Галина Воля так, як його бачать птахи, - пише Район.Стара Вижівка.
Світлинами з редакцією поділився старовижівський фотограф Богдан Сливка.
Ліси, поля, галиновільські вулички та будинки – ось що зазнімкував фотограф. Просте життя простих людей із незвичного ракурсу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У цій галереї ви побачите мальовничі краєвиди невеличкого села Галина Воля так, як його бачать птахи, - пише Район.Стара Вижівка.
Світлинами з редакцією поділився старовижівський фотограф Богдан Сливка.
Ліси, поля, галиновільські вулички та будинки – ось що зазнімкував фотограф. Просте життя простих людей із незвичного ракурсу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
І в Порошенка, і в Путіна заперечують, що вони зустрічалися
Сьогодні, 06:35
Володимир на день став столицею боксу на Волині. ФОТО
Сьогодні, 05:52
Село на Волині з висоти польоту. ФОТО
Сьогодні, 00:21
22 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Сході терористи обстріляли автобус з цивільними. Загинула людина
21 січень, 21:58
Медіа