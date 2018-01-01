Село на Волині з висоти польоту. ФОТО





У цій галереї ви побачите мальовничі краєвиди невеличкого села Галина Воля так, як його бачать птахи, - пише

Світлинами з редакцією поділився старовижівський фотограф Богдан Сливка.



Ліси, поля, галиновільські вулички та будинки – ось що зазнімкував фотограф. Просте життя простих людей із незвичного ракурсу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В інтернеті опублікували незвичайні світлини села в Старовижівському районі.У цій галереї ви побачите мальовничі краєвиди невеличкого села Галина Воля так, як його бачать птахи, - пише Район.Стара Вижівка.

Світлинами з редакцією поділився старовижівський фотограф Богдан Сливка.Ліси, поля, галиновільські вулички та будинки – ось що зазнімкував фотограф. Просте життя простих людей із незвичного ракурсу.

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