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Село на Волині з висоти польоту. ФОТО

Село на Волині з висоти польоту. ФОТО
В інтернеті опублікували незвичайні світлини села в Старовижівському районі.

У цій галереї ви побачите мальовничі краєвиди невеличкого села Галина Воля так, як його бачать птахи, - пише Район.Стара Вижівка.

Світлинами з редакцією поділився старовижівський фотограф Богдан Сливка.

Ліси, поля, галиновільські вулички та будинки – ось що зазнімкував фотограф. Просте життя простих людей із незвичного ракурсу.




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Теги: Галина Воля
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