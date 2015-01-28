І в Порошенка, і в Путіна заперечують, що вони зустрічалися

Петра Порошенка спростували слова прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова про зустрічі між лідерами України і Росії.



Як повідомили агентству УНІАН у Адміністрації глави Української держави, ніяких двосторонніх зустрічей із президентом Росії Володимиром Путіним Порошенко не проводив "з моменту укладення Мінських домовленостей", - пише



Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков також спростував поширену пресою інформацію, зазначивши, що ЗМІ невірно інтерпретували його слова про "неафішовані контакти" лідерів двох країн і помилково розцінили їх як заяву про непублічні зустрічі, передає Радіо Свобода.



"Ніхто ні про які зустрічі і не говорив. В інтерв'ю я не сказав про те, що такі зустрічі були", - сказав Пєсков.



За його словами, мова йшла не про будь-які зустрічі Путіна саме з Порошенком, а про міжнародні контакти у цілому.



Нагадаємо, 21 січня в російських ЗМІ з'явилася заява Дмитра Пєскова, що контакти між президентами України і РФ "мають місце". При цьому він не уточнив, в якому форматі і як часто вони здійснюються.



"Такі зустрічі мають місце, про які ми не повідомляємо", - цитує РІА Новости слова Пєскова в ефірі телеканалу Росія 1 .



За його словами "це звичайна практика".



Офіційно остання особиста зустріч президентів України і Росії відбулася 20 жовтня 2016 року в Берліні, коли засідала "нормандська четвірка".



Нормандський формат - дипломатична група високопоставлених представників чотирьох країн (України, Німеччини, Франції та Росії) щодо врегулювання ситуації на сході України і реалізації Мінських угод.

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