Володимир на день став столицею боксу на Волині. ФОТО





20 січня сюди, аби прийняти на рингу бій, приїхало близько півтораста спортсменів з різних міст та районів області. Серед них були досвідчені бійці, переможці турнірів всеукраїнського рівня, а також ті, хто вперше цього дня прийняв бойове хрещення, - пише



На турнір завітали спортсмени з міст і населених пунктів: Луцьк, Ковель, Нововолинськ, Іваничі, Любешів, Червоноград, Радехів, Любомль, Ківерці, Володимир-Волинський (місто і район) та ін. Володимир-Волинський представили на турнірі близько 30-ти спортсменів.



Розпочався турнір офіційно: з вітань та подяк і побажання провести вдалі поєдинки. Завітали на відкриття представники спонсорів турніру, Володимир-Волинської птахофабрики “Чебатурочка” Олександр Бровко і голова відділення “Ощадбанку” у місті Олександр Козак, віце-президент федерації боксу Волинської області Олександр Грабовський, перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, начальник міського управління освіти, молоді і спорту В’ячеслав Петрук, директор Володимир-Волинської ДЮСШ Олексій Зінкевич, керівник і засновник клубу “Любарт” Володимир Подзізей та інші. Організатори змагань вручили подяки спонсорам та людям, завдяки яким подібний турнір став можливим.



Головний суддя змагань, тренер клубу “Любарт“, а також один з організаторів турніру Юлія Семко розповідає, що організувати подібний захід було досить нелегко. Але допомогли спонсори і колеги, тому все вдалося провести на вищому рівні.



“Ми готуємося до наступного тижня. У Хмельницькому відбудеться зональний чемпіонат України з боксу. Наші хлопці готуються представляти Волинську область. Серед спортсменів, які б’ються сьогодні, є багато дівчат. На початку лютого відбудеться чемпіонат України з боксу серед дівчат, де пройде відбір на чемпіонат Європи і у збірну України. З клубу “Любарт”, до речі, наша дівчинка уже потрапила у збірну України. Це Марія Любух”, – розповіла Юлія Семко.



Подібні змагання з року у рік проводяться у Володимирі-Волинському. Приблизно 10 років тому наше місто прийняло перший турнір, показавши гарну організацію. З того часу так і повелося, що Володимир-Волинський – став центром боксу Волині.



“Ці змагання потрібні для того, щоб виявити талановитих і обдарованих спортсменів для участі в чемпіонаті України. Бокс у нашому місті дуже популярний і його популярність зростає. Це дуже приємно, тому що молодь – це пріорітет будь-якої сильної країни”, – розповідає засновник клубу “Любарт” Володимир Подзізей.



У минулому боксер та вихованець клубу “Любарт” – перший заступник міського голови Володимира-Волинського Ярослав Матвійчук – також прийшов подивитися на турнір і підтримати місцевих боксерів.



“Приємно, що змагання такого рівня проходять у нашому місті. У Володимирі функціонує секція з боксу і з давніх-давен – клуб “Любарт”, який ми підтримуємо. У дитинстві я теж ходив на секцію боксу до Володимира Подзізея. Тоді були трохи інші умови і приємно, що вдалося вирости і покращити базу, створити належні умови для діток і проведення турніру. Я думаю, що на бокс у місті чекає хороше майбутнє”, – зазначив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.



Вже із своєю молодою командою з Любомля на турнір приїхала справжня зірка боксу з Володимира-Волинського – Василь Поліщук. Зі спортивною кар’єрою, говорить він, закінчив. Тепер передає досвід і навчає діток у боксерському клубу “Лідер” у Любомлі.



“Дуже радий, що у рідному місті проводиться такий турнір. Відкрити клуб – це мрія мого друга, який зараз є президентом Любомльського клубу. Ми спілкувалися з Володимиром Подзізеєм, запитували як це краще організувати. У Любомлі дуже сильні борці, хотілося ще і виховати сильних боксерів. Сьогодні наш клуб відвідує 70 боксерів”, – розповів Василь Поліщук.



За результатами турніру обрали найкращих спортсменів у різних вагових категоріях серед хлопців та дівчат. Багато з них – це представники нашого міста. Незабаром на них чекають змагання всеукраїнського рівня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинський на день перетворився на центр боксу Волині.20 січня сюди, аби прийняти на рингу бій, приїхало близько півтораста спортсменів з різних міст та районів області. Серед них були досвідчені бійці, переможці турнірів всеукраїнського рівня, а також ті, хто вперше цього дня прийняв бойове хрещення, - пише Буг На турнір завітали спортсмени з міст і населених пунктів: Луцьк, Ковель, Нововолинськ, Іваничі, Любешів, Червоноград, Радехів, Любомль, Ківерці, Володимир-Волинський (місто і район) та ін. Володимир-Волинський представили на турнірі близько 30-ти спортсменів.Розпочався турнір офіційно: з вітань та подяк і побажання провести вдалі поєдинки. Завітали на відкриття представники спонсорів турніру, Володимир-Волинської птахофабрики “Чебатурочка” Олександр Бровко і голова відділення “Ощадбанку” у місті Олександр Козак, віце-президент федерації боксу Волинської області Олександр Грабовський, перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, начальник міського управління освіти, молоді і спорту В’ячеслав Петрук, директор Володимир-Волинської ДЮСШ Олексій Зінкевич, керівник і засновник клубу “Любарт” Володимир Подзізей та інші. Організатори змагань вручили подяки спонсорам та людям, завдяки яким подібний турнір став можливим.Головний суддя змагань, тренер клубу “Любарт“, а також один з організаторів турніру Юлія Семко розповідає, що організувати подібний захід було досить нелегко. Але допомогли спонсори і колеги, тому все вдалося провести на вищому рівні.“Ми готуємося до наступного тижня. У Хмельницькому відбудеться зональний чемпіонат України з боксу. Наші хлопці готуються представляти Волинську область. Серед спортсменів, які б’ються сьогодні, є багато дівчат. На початку лютого відбудеться чемпіонат України з боксу серед дівчат, де пройде відбір на чемпіонат Європи і у збірну України. З клубу “Любарт”, до речі, наша дівчинка уже потрапила у збірну України. Це Марія Любух”, – розповіла Юлія Семко.Подібні змагання з року у рік проводяться у Володимирі-Волинському. Приблизно 10 років тому наше місто прийняло перший турнір, показавши гарну організацію. З того часу так і повелося, що Володимир-Волинський – став центром боксу Волині.“Ці змагання потрібні для того, щоб виявити талановитих і обдарованих спортсменів для участі в чемпіонаті України. Бокс у нашому місті дуже популярний і його популярність зростає. Це дуже приємно, тому що молодь – це пріорітет будь-якої сильної країни”, – розповідає засновник клубу “Любарт” Володимир Подзізей.У минулому боксер та вихованець клубу “Любарт” – перший заступник міського голови Володимира-Волинського Ярослав Матвійчук – також прийшов подивитися на турнір і підтримати місцевих боксерів.“Приємно, що змагання такого рівня проходять у нашому місті. У Володимирі функціонує секція з боксу і з давніх-давен – клуб “Любарт”, який ми підтримуємо. У дитинстві я теж ходив на секцію боксу до Володимира Подзізея. Тоді були трохи інші умови і приємно, що вдалося вирости і покращити базу, створити належні умови для діток і проведення турніру. Я думаю, що на бокс у місті чекає хороше майбутнє”, – зазначив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.Вже із своєю молодою командою з Любомля на турнір приїхала справжня зірка боксу з Володимира-Волинського – Василь Поліщук. Зі спортивною кар’єрою, говорить він, закінчив. Тепер передає досвід і навчає діток у боксерському клубу “Лідер” у Любомлі.“Дуже радий, що у рідному місті проводиться такий турнір. Відкрити клуб – це мрія мого друга, який зараз є президентом Любомльського клубу. Ми спілкувалися з Володимиром Подзізеєм, запитували як це краще організувати. У Любомлі дуже сильні борці, хотілося ще і виховати сильних боксерів. Сьогодні наш клуб відвідує 70 боксерів”, – розповів Василь Поліщук.За результатами турніру обрали найкращих спортсменів у різних вагових категоріях серед хлопців та дівчат. Багато з них – це представники нашого міста. Незабаром на них чекають змагання всеукраїнського рівня.

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