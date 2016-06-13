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НБУ пояснив раптове зростання цін в Україні

НБУ пояснив раптове зростання цін в Україні
В Україні інфляція у 2017 році зросла вище прогнозного рівня в основному за рахунок непередбачуваних факторів, на які не може впливати Національний банк України (НБУ).

Про це заявив заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб, - пише Сьогодні.

Він пояснив, що споживчий кошик, на підставі якого Нацбанк розраховує інфляцію, ділить усі товари і послуги на чотири категорії. З цих категорій НБУ за допомогою монетарної політики може впливати тільки на продовольчі товари та ринкові послуги – менше 60% потреб корзіни українців.

У той же час, вплинути на ціну сирих продтоварів практично неможливо – багато що залежить від погоди, яка змінює урожай, а також від епізоотичної ситуації – наприклад, в 2017 році в Україні спалахнула епідемія АЧС (африканської чуми свиней), яка вдарила по виробництву м'яса.

"Ми робили аналіз нашого початкового прогнозу, який надавали ще в січні 2017 року і в якому закладали інфляцію в 9,1%. Порівняли ті показники, які розраховували тоді, і ті, які отримали за фактом на кінець року. Так ось, виявилося, що 60% розбіжності між ними пов'язано з сирими продовольчими товарами. Ціни на сирі товари ми не можемо регулювати. А їх надмірний зріст був викликаний поганим урожаєм через несприятливі погодні умови. Травневі заморозки, звичайно, було важко передбачити", – зазначив Сологуб.

За його словами, ще одним фактором, який вплинув на те, що інфляція виявилася вищою за прогнози, стало підвищення мінімальної зарплати і, як наслідок, загальне зростання зарплат в економіці.

"Ми прогнозували, що підвищення мінімальної заробітної плати збільшить інфляцію приблизно на 1 процентний пункт, а за фактом виявилося – на 2", – підкреслив Сологуб.

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Теги: зростання цін, інфляція
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