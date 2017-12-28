У Луцьку видадуть книгу про волинського співака
Сьогодні, 18:01
У Луцьку розпочалася робота над книгою пам’яті волинського співака та композитора В’ячеслава Хурсенка.
На першому організаційному засіданні члени редакційної групи запропонували її робочу назву – «В’ячеслав Хурсенко. Візьміть мої вітрила», - пише ВРД НТСУ.
Це – слова однієї з найвідоміших пісень співака «Соколята». Видадуть книгу коштом благодійників. Впродовж двох місяців її автори збиратимуть матеріали. Завершити роботу планують до вересня цього року.
Тих, хто мав нагоду поспілкуватися з В’ячеславом Хурсенком, упорядники просять поділитися спогадами.
"Мені хотілося б, щоб нині живучі і ті, що недавно від нас відійшли, лишилися в пам’яті волинян і українців. Добре, коли є про них телевізійні передачі, добре, що про них знають і пишуть у газетах, але періодика з часом забувається, а книги – це на століття", – каже один з ініціаторів видання Дмитро Головенко.
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На першому організаційному засіданні члени редакційної групи запропонували її робочу назву – «В’ячеслав Хурсенко. Візьміть мої вітрила», - пише ВРД НТСУ.
Це – слова однієї з найвідоміших пісень співака «Соколята». Видадуть книгу коштом благодійників. Впродовж двох місяців її автори збиратимуть матеріали. Завершити роботу планують до вересня цього року.
Тих, хто мав нагоду поспілкуватися з В’ячеславом Хурсенком, упорядники просять поділитися спогадами.
"Мені хотілося б, щоб нині живучі і ті, що недавно від нас відійшли, лишилися в пам’яті волинян і українців. Добре, коли є про них телевізійні передачі, добре, що про них знають і пишуть у газетах, але періодика з часом забувається, а книги – це на століття", – каже один з ініціаторів видання Дмитро Головенко.
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Коментарі 2
Книга про Хурсенка - це дуже добре. Це частина нашої культури. Тільки хто і за що видає? Для цих видавців гроші не пахнуть.
Чужого бабла не шкода. Ще й собі можна вкрасти. Цим буде забитий останній іржавий гвіздок в фонд покійного Клімчука "Рідна Волинь". Є шанс, є момент, як і на так званій книзі про покійного. За столом сидять три злодії. Один обікрав друкарню і з ганьбою був звільнений, другий розкрадає фонд і лікарняну касу,щоб добудувати хату в Срумівці, де вже завелися вужі, третій спеціалізувався на коштах фестивалю "На хвилях Світязя". І жоден з них в житті не написав жодного слова.
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