У Луцьку видадуть книгу про волинського співака

В’ячеслава Хурсенка.



На першому організаційному засіданні члени редакційної групи запропонували її робочу назву – «В’ячеслав Хурсенко. Візьміть мої вітрила», - пише



Це – слова однієї з найвідоміших пісень співака «Соколята». Видадуть книгу коштом благодійників. Впродовж двох місяців її автори збиратимуть матеріали. Завершити роботу планують до вересня цього року.



Тих, хто мав нагоду поспілкуватися з В’ячеславом Хурсенком, упорядники просять поділитися спогадами.



"Мені хотілося б, щоб нині живучі і ті, що недавно від нас відійшли, лишилися в пам’яті волинян і українців. Добре, коли є про них телевізійні передачі, добре, що про них знають і пишуть у газетах, але періодика з часом забувається, а книги – це на століття", – каже один з ініціаторів видання Дмитро Головенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочалася робота над книгою пам’яті волинського співака та композитораНа першому організаційному засіданні члени редакційної групи запропонували її робочу назву – «В’ячеслав Хурсенко. Візьміть мої вітрила», - пише ВРД НТСУ Це – слова однієї з найвідоміших пісень співака «Соколята». Видадуть книгу коштом благодійників. Впродовж двох місяців її автори збиратимуть матеріали. Завершити роботу планують до вересня цього року.Тих, хто мав нагоду поспілкуватися з В’ячеславом Хурсенком, упорядники просять поділитися спогадами."Мені хотілося б, щоб нині живучі і ті, що недавно від нас відійшли, лишилися в пам’яті волинян і українців. Добре, коли є про них телевізійні передачі, добре, що про них знають і пишуть у газетах, але періодика з часом забувається, а книги – це на століття", – каже один з ініціаторів видання

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