Квартири сиротам та 60 тисяч для хворої дівчинки. Добрі новини Волині

Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про надзвичайні новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.



15 січня



Волинські правоохоронці



Лучани виготовляли



У Луцьку дітям-сиротам



Відомий волинський митець Віталій Іваницький з «розмахом»





16 січня



Онкохворому волинянину на благодійному концерті



Показали





17 січня



Журналісти-колядники



Відома дизайнерка з Волині



Волинський музей



Показали, як диким звірям на Волині





18 січня



На Волині



Онкохвору Настусю Абрамчук у Туреччині вперше за рік





19 січня



У Луцьку з кулішем та коньяком

А в селі під Луцьком



Військові капелани



20 січня



Майстер спорту України міжнародного класу Яна Беломоїна



21 січня



Діти волинських атовців





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