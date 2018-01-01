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Квартири сиротам та 60 тисяч для хворої дівчинки. Добрі новини Волині

Квартири сиротам та 60 тисяч для хворої дівчинки. Добрі новини Волині
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про надзвичайні новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.

15 січня

Волинські правоохоронці принесли подарунки дітям.

Лучани виготовляли оригінальні обереги з сіна, трави та глини.

У Луцьку дітям-сиротам вручили ключі від квартир.

Відомий волинський митець Віталій Іваницький з «розмахом» відзначив ювілей.
Квартири сиротам та 60 тисяч для хворої дівчинки. Добрі новини Волині


16 січня

Онкохворому волинянину на благодійному концерті зібрали понад 16 тисяч гривень на лікування.
Квартири сиротам та 60 тисяч для хворої дівчинки. Добрі новини Волині

Показали світлини нічного святкового Луцька.
Квартири сиротам та 60 тисяч для хворої дівчинки. Добрі новини Волині


17 січня

Журналісти-колядники зібрали понад 60 тисяч для хворої дівчинки.
Квартири сиротам та 60 тисяч для хворої дівчинки. Добрі новини Волині

Відома дизайнерка з Волині презентувала колекцію одягу у Берліні.
Квартири сиротам та 60 тисяч для хворої дівчинки. Добрі новини Волині

Волинський музей започаткував проект «Наші Захисники».

Показали, як диким звірям на Волині допомагають пережити зиму.
Квартири сиротам та 60 тисяч для хворої дівчинки. Добрі новини Волині


18 січня

На Волині поселили новий вид оленів.
Квартири сиротам та 60 тисяч для хворої дівчинки. Добрі новини Волині

Онкохвору Настусю Абрамчук у Туреччині вперше за рік ставлять на ноги.
Квартири сиротам та 60 тисяч для хворої дівчинки. Добрі новини Волині


19 січня

У Луцьку з кулішем та коньяком святкували Водохреще. Аншлаг цього дня був у Жидичині.
А в селі під Луцьком влаштували «нічне Водохреще».
Квартири сиротам та 60 тисяч для хворої дівчинки. Добрі новини Волині

Військові капелани подарували волинському музею унікальну карту.

20 січня

Майстер спорту України міжнародного класу Яна Беломоїна розповіла про успіхи у 2017 році.

21 січня

Діти волинських атовців відпочили в Польщі.


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Теги: добрі новини, варте уваги
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