Квартири сиротам та 60 тисяч для хворої дівчинки. Добрі новини Волині
Сьогодні, 16:00
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про надзвичайні новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.
15 січня
Волинські правоохоронці принесли подарунки дітям.
Лучани виготовляли оригінальні обереги з сіна, трави та глини.
У Луцьку дітям-сиротам вручили ключі від квартир.
Відомий волинський митець Віталій Іваницький з «розмахом» відзначив ювілей.
16 січня
Онкохворому волинянину на благодійному концерті зібрали понад 16 тисяч гривень на лікування.
Показали світлини нічного святкового Луцька.
17 січня
Журналісти-колядники зібрали понад 60 тисяч для хворої дівчинки.
Відома дизайнерка з Волині презентувала колекцію одягу у Берліні.
Волинський музей започаткував проект «Наші Захисники».
Показали, як диким звірям на Волині допомагають пережити зиму.
18 січня
На Волині поселили новий вид оленів.
Онкохвору Настусю Абрамчук у Туреччині вперше за рік ставлять на ноги.
19 січня
У Луцьку з кулішем та коньяком святкували Водохреще. Аншлаг цього дня був у Жидичині.
А в селі під Луцьком влаштували «нічне Водохреще».
Військові капелани подарували волинському музею унікальну карту.
20 січня
Майстер спорту України міжнародного класу Яна Беломоїна розповіла про успіхи у 2017 році.
21 січня
Діти волинських атовців відпочили в Польщі.
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15 січня
Волинські правоохоронці принесли подарунки дітям.
Лучани виготовляли оригінальні обереги з сіна, трави та глини.
У Луцьку дітям-сиротам вручили ключі від квартир.
Відомий волинський митець Віталій Іваницький з «розмахом» відзначив ювілей.
16 січня
Онкохворому волинянину на благодійному концерті зібрали понад 16 тисяч гривень на лікування.
Показали світлини нічного святкового Луцька.
17 січня
Журналісти-колядники зібрали понад 60 тисяч для хворої дівчинки.
Відома дизайнерка з Волині презентувала колекцію одягу у Берліні.
Волинський музей започаткував проект «Наші Захисники».
Показали, як диким звірям на Волині допомагають пережити зиму.
18 січня
На Волині поселили новий вид оленів.
Онкохвору Настусю Абрамчук у Туреччині вперше за рік ставлять на ноги.
19 січня
У Луцьку з кулішем та коньяком святкували Водохреще. Аншлаг цього дня був у Жидичині.
А в селі під Луцьком влаштували «нічне Водохреще».
Військові капелани подарували волинському музею унікальну карту.
20 січня
Майстер спорту України міжнародного класу Яна Беломоїна розповіла про успіхи у 2017 році.
21 січня
Діти волинських атовців відпочили в Польщі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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