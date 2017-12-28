У «PremierCity» можна придбати книги про пригоди Паддінгтона*
Сьогодні, 02:03
Усе на світі починається з книги, навіть фільми. Тож, кінотеатр «PremierCity» пропонує не лише переглянути продовження культового фільму про пригоди Паддінгтона, а й придбати книги про героя.
В Україні стартував показ фільму «Паддінгтон 2», тож усі шанувальники кумедного ведмедика мають нагоду знову спостерігати за його життям та веселощами. На перегляд запрошує й кінотеатр «PremierCity». Окрім того, лише тут пропонують придбати й книги про пригоди улюбленого героя.
Усі охочі мають унікальну нагоду купити для своїх чад велике ілюстроване видання, або ж «Валізку» Паддінгтона, де заховано шість невеличких томиків, які дітлахи з задоволенням можуть читати самі.
Придбати книги та квиток на фільм можна на касі кінотеатру «PremierCity».
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В Україні стартував показ фільму «Паддінгтон 2», тож усі шанувальники кумедного ведмедика мають нагоду знову спостерігати за його життям та веселощами. На перегляд запрошує й кінотеатр «PremierCity». Окрім того, лише тут пропонують придбати й книги про пригоди улюбленого героя.
Усі охочі мають унікальну нагоду купити для своїх чад велике ілюстроване видання, або ж «Валізку» Паддінгтона, де заховано шість невеличких томиків, які дітлахи з задоволенням можуть читати самі.
Придбати книги та квиток на фільм можна на касі кінотеатру «PremierCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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