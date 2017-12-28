вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «PremierCity» можна придбати книги про пригоди Паддінгтона*

У «PremierCity» можна придбати книги про пригоди Паддінгтона*
Усе на світі починається з книги, навіть фільми. Тож, кінотеатр «PremierCity» пропонує не лише переглянути продовження культового фільму про пригоди Паддінгтона, а й придбати книги про героя.

В Україні стартував показ фільму «Паддінгтон 2», тож усі шанувальники кумедного ведмедика мають нагоду знову спостерігати за його життям та веселощами. На перегляд запрошує й кінотеатр «PremierCity». Окрім того, лише тут пропонують придбати й книги про пригоди улюбленого героя.

Усі охочі мають унікальну нагоду купити для своїх чад велике ілюстроване видання, або ж «Валізку» Паддінгтона, де заховано шість невеличких томиків, які дітлахи з задоволенням можуть читати самі.

Придбати книги та квиток на фільм можна на касі кінотеатру «PremierCity».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: «PremierCity», книга, пригоди Паддінгтона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Настусю Абрамчук вперше за рік ставлять на ноги. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинському «кіборгу» не дають посвідчення учасника бойових дій
Сьогодні, 04:05
До патрулювання лісів на Волині залучають журналістів
Сьогодні, 03:00
У «PremierCity» можна придбати книги про пригоди Паддінгтона*
Сьогодні, 02:03
У лютому на Волині обіцяють морози до -20
Сьогодні, 00:46
Вакарчук не може бути президентом, - Положинський
Сьогодні, 00:18
Схожі новини
У Луцьку видадуть книгу про волинського співака У Луцьку видадуть книгу про волинського співака
22 січень, 18:01
На Волині перевидали рідкісну книгу На Волині перевидали рідкісну книгу
17 січень, 08:00
На сороковини Івана Корсака презентують книгу На сороковини Івана Корсака презентують книгу
28 грудень, 2017, 11:03
Книгу лучанина видали у Польщі Книгу лучанина видали у Польщі
25 грудень, 2017, 17:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Після аеропорту мені нецікаві феєрверки», – волинський «кіборг» Віталій П’ясецький
22 січень, 11:40
 4
«Її прибрали 40 років тому»: рідкісне фото луцької ялинки
22 січень, 21:27
 1
Луцький «Буковель»: як малеча розважається в міському парку. ВІДЕО
22 січень, 14:30
 1
Волинські школярі влаштували «живий ланцюг»
Сьогодні, 06:54
 0
ПриватБанк відправив любителів авіаподорожей до Санта-Клауса*
Сьогодні, 06:02
 0
Медіа
відео
1/8