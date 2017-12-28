У «PremierCity» можна придбати книги про пригоди Паддінгтона*

Усе на світі починається з книги, навіть фільми. Тож, кінотеатр «PremierCity» пропонує не лише переглянути продовження культового фільму про пригоди Паддінгтона, а й придбати книги про героя.В Україні стартував показ фільму «Паддінгтон 2», тож усі шанувальники кумедного ведмедика мають нагоду знову спостерігати за його життям та веселощами. На перегляд запрошує й кінотеатр «PremierCity». Окрім того, лише тут пропонують придбати й книги про пригоди улюбленого героя.Усі охочі мають унікальну нагоду купити для своїх чад велике ілюстроване видання, або ж «Валізку» Паддінгтона, де заховано шість невеличких томиків, які дітлахи з задоволенням можуть читати самі.Придбати книги та квиток на фільм можна на касі кінотеатру «PremierCity».