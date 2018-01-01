Волинська траса – серед найнебезпечніших в Україні





Аналітики «Слово і Діло» підбили підсумки за кількістю аварій за період з 2015 року по кінець 2017 року і розставили в рейтингу області з найбільшою аварійністю, – пише



Так, Київ лідирує за кількістю ДТП – у столиці трапилося 107 тисяч. Одеська та Харківська області йдуть майже на рівних і мають цифру втричі меншу. Найменше аварій сталося в Луганській області.



Найнебезпечнішою трасою в країні стала дорога «Київ – Чоп». Крім того, що вона досить довга і має неякісне покриття, Зза 2,5 року на ній сталося 1636 зіткнень. Найбезпечнішою вважається траса Львів – Шегині. Там відбулося всього 172 аварії, але вона і найбільш коротка із зазначених.



Серед найбільш аварійних – і дорога Доманове – Теребляче на відрізку у Волинській області, зокрема поблизу села Ратне. За інформацією, тут трапилося 327 аварй.



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