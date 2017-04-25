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Шахрайка ошукала волинян на понад 200 тисяч гривень

Шахрайка ошукала волинян на понад 200 тисяч гривень
На Волині 24-річній мешканці села Малушка Березнівського району Рівненської області, яка ошукала понад 40 волинян, правоохоронці повідомили про підозру.

Зазначається, що із вересня 2016 по квітень 2017 року спритниця ошукала більше 40 волинян, укладаючи з ними договори про надання послуг із виготовлення і встановлення металопластикових вікон та дверей, не маючи наміру надавати такі послуги, - інформує прес-служба прокуратури області.

Після одержання завдатку жінка зникала. Таким чином вона завдала потерпілим майнової шкоди на суму понад 212 тисяч гривень.

Наразі їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Триває досудове розслідування. Перевіряється причетність спритниці до вчинення таких же злочинів на території Франківщини, де вона і була затримана.



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Теги: шахрайка
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