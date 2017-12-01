Замучила совість? Знайшлись лучани, які не розрахувались у піцерії





Про це розповіли у піцерії «Solo», - пише



Нагадаємо, у луцькій піцерії мережі “Solo” четверо гостей зробили замовлення на більш ніж 800 грн, з’їли його – і пішли, не розплатившись. Адміністрація закладу вивісила фото хитрунів у Facebook.



Казус стався у піцерії “Solo” на проспекті Відродження, 5а у неділю, 21 січня.



Згодом працівники закладу опублікували у соцмережі Facebook фото гостей, які не розрахувались за вечерю.



“Ми сподіваємося, що завтра ці люди до нас прийдуть і розрахуються. Адже до нас телефонує багато людей, і повідомляють нам, що впізнали людей на фото, знають, як їх звати, і де вони живуть” – розповідала адміністратор закладу.



Зі слів працівників піцерії, у понеділок, 22 січня, один з членів компанії таки прийшов в заклад, щоб розрахуватись. Він заплатив повну суму, тож у піцерії вирішили не звертатись до поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани, які втекли з піцерії, не заплативши за вечерю 800 гривень, вибачились і таки розрахувались із закладом.Про це розповіли у піцерії «Solo», - пише Волинь24 Нагадаємо, у луцькій піцерії мережі “Solo” четверо гостей зробили замовлення на більш ніж 800 грн, з’їли його – і пішли, не розплатившись. Адміністрація закладу вивісила фото хитрунів у Facebook.Казус стався у піцерії “Solo” на проспекті Відродження, 5а у неділю, 21 січня.Згодом працівники закладу опублікували у соцмережі Facebook фото гостей, які не розрахувались за вечерю.“Ми сподіваємося, що завтра ці люди до нас прийдуть і розрахуються. Адже до нас телефонує багато людей, і повідомляють нам, що впізнали людей на фото, знають, як їх звати, і де вони живуть” – розповідала адміністратор закладу.Зі слів працівників піцерії, у понеділок, 22 січня, один з членів компанії таки прийшов в заклад, щоб розрахуватись. Він заплатив повну суму, тож у піцерії вирішили не звертатись до поліції.

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