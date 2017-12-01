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Замучила совість? Знайшлись лучани, які не розрахувались у піцерії

Замучила совість? Знайшлись лучани, які не розрахувались у піцерії
Лучани, які втекли з піцерії, не заплативши за вечерю 800 гривень, вибачились і таки розрахувались із закладом.

Про це розповіли у піцерії «Solo», - пише Волинь24.

Нагадаємо, у луцькій піцерії мережі “Solo” четверо гостей зробили замовлення на більш ніж 800 грн, з’їли його – і пішли, не розплатившись. Адміністрація закладу вивісила фото хитрунів у Facebook.

Казус стався у піцерії “Solo” на проспекті Відродження, 5а у неділю, 21 січня.

Згодом працівники закладу опублікували у соцмережі Facebook фото гостей, які не розрахувались за вечерю.

“Ми сподіваємося, що завтра ці люди до нас прийдуть і розрахуються. Адже до нас телефонує багато людей, і повідомляють нам, що впізнали людей на фото, знають, як їх звати, і де вони живуть” – розповідала адміністратор закладу.

Зі слів працівників піцерії, у понеділок, 22 січня, один з членів компанії таки прийшов в заклад, щоб розрахуватись. Він заплатив повну суму, тож у піцерії вирішили не звертатись до поліції.

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Теги: піцерія, компанія, розрахунок, втеча
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Коментарі 2
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Пів години очікувати на рахунок, а треба негайно іти, до каси підійшов - ще 10 хв не цінують мій час, а не цінуватиму їхню стряпню.
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Не подобається кухня? то не приходь-колхоз довб.Харчуйся пиріжками на вокзалі
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