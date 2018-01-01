Познайомилися в соцмережі: знайшли вбивцю дівчини на Закарпатті. ФОТО
Сьогодні, 15:04
Оперативники на Закарпатті розшукали зловмисника, який в ніч на 15 січня утопив 21-річну мешканку села Дубове Тячівського району.
Як повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева, у вбивстві підозрюють 32-річного жителя с. Калини, з яким молода жінка познайомилася у соцмережі. В день убивства відбулася їхня перша зустріч.
«Поліція встановила, що напередодні потерпіла познайомилася в мережі із чоловіком з села Калини Тячівського району. 21-річна дівчина вела переписку з 32-річним жителем сусіднього населеного пункту, згодом вони стали планувати зустріч. Ввечері 14 грудня чоловік прийшов у селище Дубове, дочекався, доки його нова знайома вийде з місцевої дискотеки, та запропонував прогулятися до річки. Далі, за словами підозрюваного, там він розповів потерпілій, що живе зі співмешканкою, але готовий розійтися з нею для початку нових стосунків. Дівчина йому відмовила. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік втопив жінку», – розповіла Щоголева.
Поліція одразу розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство. Судово-медичні експерти встановили, що причиною смерті стало насильницьке утоплення потерпілої.
Наразі 32-річному жителю села Калини повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, убиту жінку знайшли на березі річки на Закарпатті.
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Як повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева, у вбивстві підозрюють 32-річного жителя с. Калини, з яким молода жінка познайомилася у соцмережі. В день убивства відбулася їхня перша зустріч.
«Поліція встановила, що напередодні потерпіла познайомилася в мережі із чоловіком з села Калини Тячівського району. 21-річна дівчина вела переписку з 32-річним жителем сусіднього населеного пункту, згодом вони стали планувати зустріч. Ввечері 14 грудня чоловік прийшов у селище Дубове, дочекався, доки його нова знайома вийде з місцевої дискотеки, та запропонував прогулятися до річки. Далі, за словами підозрюваного, там він розповів потерпілій, що живе зі співмешканкою, але готовий розійтися з нею для початку нових стосунків. Дівчина йому відмовила. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік втопив жінку», – розповіла Щоголева.
Поліція одразу розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство. Судово-медичні експерти встановили, що причиною смерті стало насильницьке утоплення потерпілої.
Наразі 32-річному жителю села Калини повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, убиту жінку знайшли на березі річки на Закарпатті.
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