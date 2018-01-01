BMW – в «швидку», «швидка» – в фуру: подробиці аварії на Волині. ФОТО





Зіткнення відбулося 20 січня надвечір, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.



Зокрема водій легковика BMW допустив зіткнення з автомобілем швидкої допомоги «УАЗ». Після цього «швидка» зіткнулася з припаркованою вантажівкою DAF. Винуватець аварії з місця ДТП втік.



Внаслідок ДТП 60-річний водій «УАЗу» та двоє пасажирів транспортного засобу, 43 та 30 років, отримали тілесні ушкодження. Водія «швидкої» госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.



Поліцейські встановили винуватця аварії. Ним виявився 26-річний житель Ковельського району. Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія за участю трьох авто трапилася у Ковелі.Зіткнення відбулося 20 січня надвечір, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.Зокрема водій легковика BMW допустив зіткнення з автомобілем швидкої допомоги «УАЗ». Після цього «швидка» зіткнулася з припаркованою вантажівкою DAF. Винуватець аварії з місця ДТП втік.Внаслідок ДТП 60-річний водій «УАЗу» та двоє пасажирів транспортного засобу, 43 та 30 років, отримали тілесні ушкодження. Водія «швидкої» госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.Поліцейські встановили винуватця аварії. Ним виявився 26-річний житель Ковельського району. Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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