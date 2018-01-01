Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Новосілки: вул. Шевченка
2.09:00 – 17:00
м. Устилуг: вул. Липова, Миру, Стравинського, О.Хохол, Володимирська
Горохівський район
1.09:00-17:00
КП"Горохівський райсількомунгосп"-База
Горохівське ВУЖКГ-Скважина №1
Горохівське ВУЖКГ-Скважина №2
Горохівське ВУЖКГ-Скважина №3
Горохівське ВУЖКГ-Скважина №4,5
Концерн радіомовлення, радіозв'зку та телебачення-Ретранслятор м.Горохів
2. с.Мерва
09:00-17:00 ФОП Тележинський М.В-магазин с. Мерва
с. Мерва:
вул. Молодіжна,
вул. Б. Хмельницького 1
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с.Заболотці вул.Садова
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 16:30 Бібліотека, Школа, Будинок культури. с.Осівці, вул..Центральна
2. 09:30 – 16:00 Молитовний будинок с.Боровне, вул.. Садова, вул.. Замлиння.
Ківерцівський район
1. 8:30-16:30
c.Журавичі
c.Журавичі
вул.Жовтнева, 2-12/парні/, 1-3/непарні/, вул.Садова,49-69/непарні/, 52-70/парні/,вул.Перемоги,25-31/непарні/,22-28/парні/
2. 8:30-16:30
с.Хопнів
вул.1-го Травня,1-7/непарні/,2-22/парні/
Ковельський район
1.9:00-17:00
с. Поворськ.
місто Луцьк
1.09:00-17:00
Спорткомплекс «Колос»
Бар «Вишенька», М-зин «Domus»
Фонд соцзахисту «Енергія»
Б/м Писаревського 1а
вул. Писаревського 7,9,11
вул. Загородня 4,6,8
2.09:00-17:00
вул. Г. УПА 15-47, 12-16
вул. Жуковського 4-26, 3-29
Луцький район
1. 9:30-17:00
СВК «Урожай» - ферма №5 с. Забороль
ПрАТ «МТС Україна» - вишка с. Забороль вул. Польова
2. 9:00-17:00
ФОП Новосад В.М. – реммайстерня
ВУЖКГ с. Липини – артсвердловина
ФОП Зелінський П.М. – столярний цех
ФОП Філіппов В. – столярний цех
ФОП Шумилко О.Г. – цех металоконструкцій
ФОП Бортник В. – складські приміщення
ФОП Ройко – магазин
ПАТ «Волиньгаз» - КСС-1,2
ФОП Воєвода М.О. – магазин «Равлик»
с. Липини вул. Сонячна, Січових Стрільців, Окружна, Д. Галицького, Грушевського, Перемоги, Лесі Українки, Слов’янська, Івасюка, Зелена, Івана Франка, Богдана Хмельницького, Шевченка, Олени Пчілки
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00 с. Новогрузька
2. 9:00-17:00 СР Школа Магазини Церква МП с. Зачернеччя
3. 9:00-17:00 Дит садок МП Мед пункт с. Зачернеччя
4. 9:00-17:00 с. Запілля, Сокіл частково, Полапи
місто Нововолинськ
1 ПЛ-04 кВ Л-4 ТП-37 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Чехова, 13-21, 6-14
вул.Чайковського, 18-30, 19-31
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-6 09:00-17:00 Кафе «Вареники», магазин «Водограй» м.Нововолинськ
вул.Нововолинська, 50-54, 58, 37
вул.С.Стрільців, 5-15, 10-18
п-т Дружби, 1-11, 2-6
вул.Партизанська
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище СКЗ м.Рожище, вул.Мазепи, с.Копачівка, вул. Жовтнева
2. 9:00-17:00 с.Доросині млин, станція зв’язку с.Доросині вул..Миру.
3. 9:00-17:00 с.Дмитрівка вул..Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с. Любохини
2. 10:00-17:00
с. Кримне
3. 10:00-17:00
с. Г.Воля
Турійський район
1. 09:00-17:00
с.Осьмиговичі
2. 10:00-17:00 ФАП, ФОП Іллюшик Н.Є.- магазин, церква с.Городилець
3. 09:00-17:00 СКЗ, млин, ТзОВ «ВВ АГРО»- бригада с.Туричани , Дуліби
4. 11:00-13:00
с.Соловичі
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Новосілки: вул. Шевченка
2.09:00 – 17:00
м. Устилуг: вул. Липова, Миру, Стравинського, О.Хохол, Володимирська
Горохівський район
1.09:00-17:00
КП"Горохівський райсількомунгосп"-База
Горохівське ВУЖКГ-Скважина №1
Горохівське ВУЖКГ-Скважина №2
Горохівське ВУЖКГ-Скважина №3
Горохівське ВУЖКГ-Скважина №4,5
Концерн радіомовлення, радіозв'зку та телебачення-Ретранслятор м.Горохів
2. с.Мерва
09:00-17:00 ФОП Тележинський М.В-магазин с. Мерва
с. Мерва:
вул. Молодіжна,
вул. Б. Хмельницького 1
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с.Заболотці вул.Садова
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 16:30 Бібліотека, Школа, Будинок культури. с.Осівці, вул..Центральна
2. 09:30 – 16:00 Молитовний будинок с.Боровне, вул.. Садова, вул.. Замлиння.
Ківерцівський район
1. 8:30-16:30
c.Журавичі
c.Журавичі
вул.Жовтнева, 2-12/парні/, 1-3/непарні/, вул.Садова,49-69/непарні/, 52-70/парні/,вул.Перемоги,25-31/непарні/,22-28/парні/
2. 8:30-16:30
с.Хопнів
вул.1-го Травня,1-7/непарні/,2-22/парні/
Ковельський район
1.9:00-17:00
с. Поворськ.
місто Луцьк
1.09:00-17:00
Спорткомплекс «Колос»
Бар «Вишенька», М-зин «Domus»
Фонд соцзахисту «Енергія»
Б/м Писаревського 1а
вул. Писаревського 7,9,11
вул. Загородня 4,6,8
2.09:00-17:00
вул. Г. УПА 15-47, 12-16
вул. Жуковського 4-26, 3-29
Луцький район
1. 9:30-17:00
СВК «Урожай» - ферма №5 с. Забороль
ПрАТ «МТС Україна» - вишка с. Забороль вул. Польова
2. 9:00-17:00
ФОП Новосад В.М. – реммайстерня
ВУЖКГ с. Липини – артсвердловина
ФОП Зелінський П.М. – столярний цех
ФОП Філіппов В. – столярний цех
ФОП Шумилко О.Г. – цех металоконструкцій
ФОП Бортник В. – складські приміщення
ФОП Ройко – магазин
ПАТ «Волиньгаз» - КСС-1,2
ФОП Воєвода М.О. – магазин «Равлик»
с. Липини вул. Сонячна, Січових Стрільців, Окружна, Д. Галицького, Грушевського, Перемоги, Лесі Українки, Слов’янська, Івасюка, Зелена, Івана Франка, Богдана Хмельницького, Шевченка, Олени Пчілки
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00 с. Новогрузька
2. 9:00-17:00 СР Школа Магазини Церква МП с. Зачернеччя
3. 9:00-17:00 Дит садок МП Мед пункт с. Зачернеччя
4. 9:00-17:00 с. Запілля, Сокіл частково, Полапи
місто Нововолинськ
1 ПЛ-04 кВ Л-4 ТП-37 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Чехова, 13-21, 6-14
вул.Чайковського, 18-30, 19-31
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-6 09:00-17:00 Кафе «Вареники», магазин «Водограй» м.Нововолинськ
вул.Нововолинська, 50-54, 58, 37
вул.С.Стрільців, 5-15, 10-18
п-т Дружби, 1-11, 2-6
вул.Партизанська
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище СКЗ м.Рожище, вул.Мазепи, с.Копачівка, вул. Жовтнева
2. 9:00-17:00 с.Доросині млин, станція зв’язку с.Доросині вул..Миру.
3. 9:00-17:00 с.Дмитрівка вул..Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с. Любохини
2. 10:00-17:00
с. Кримне
3. 10:00-17:00
с. Г.Воля
Турійський район
1. 09:00-17:00
с.Осьмиговичі
2. 10:00-17:00 ФАП, ФОП Іллюшик Н.Є.- магазин, церква с.Городилець
3. 09:00-17:00 СКЗ, млин, ТзОВ «ВВ АГРО»- бригада с.Туричани , Дуліби
4. 11:00-13:00
с.Соловичі
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