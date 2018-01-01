Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 січня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с. Новосілки: вул. Шевченка

2.09:00 – 17:00

м. Устилуг: вул. Липова, Миру, Стравинського, О.Хохол, Володимирська



Горохівський район



1.09:00-17:00

КП"Горохівський райсількомунгосп"-База

Горохівське ВУЖКГ-Скважина №1

Горохівське ВУЖКГ-Скважина №2

Горохівське ВУЖКГ-Скважина №3

Горохівське ВУЖКГ-Скважина №4,5

Концерн радіомовлення, радіозв'зку та телебачення-Ретранслятор м.Горохів

2. с.Мерва

09:00-17:00 ФОП Тележинський М.В-магазин с. Мерва



с. Мерва:

вул. Молодіжна,

вул. Б. Хмельницького 1



Іваничівський район



1. 10:00-17:00

с.Заболотці вул.Садова



Камінь-Каширський район



1. 09:30 – 16:30 Бібліотека, Школа, Будинок культури. с.Осівці, вул..Центральна

2. 09:30 – 16:00 Молитовний будинок с.Боровне, вул.. Садова, вул.. Замлиння.



Ківерцівський район



1. 8:30-16:30

c.Журавичі

c.Журавичі

вул.Жовтнева, 2-12/парні/, 1-3/непарні/, вул.Садова,49-69/непарні/, 52-70/парні/,вул.Перемоги,25-31/непарні/,22-28/парні/

2. 8:30-16:30

с.Хопнів

вул.1-го Травня,1-7/непарні/,2-22/парні/



Ковельський район



1.9:00-17:00

с. Поворськ.



місто Луцьк



1.09:00-17:00

Спорткомплекс «Колос»

Бар «Вишенька», М-зин «Domus»

Фонд соцзахисту «Енергія»

Б/м Писаревського 1а

вул. Писаревського 7,9,11

вул. Загородня 4,6,8

2.09:00-17:00

вул. Г. УПА 15-47, 12-16

вул. Жуковського 4-26, 3-29





Луцький район



1. 9:30-17:00

СВК «Урожай» - ферма №5 с. Забороль

ПрАТ «МТС Україна» - вишка с. Забороль вул. Польова

2. 9:00-17:00

ФОП Новосад В.М. – реммайстерня

ВУЖКГ с. Липини – артсвердловина

ФОП Зелінський П.М. – столярний цех

ФОП Філіппов В. – столярний цех

ФОП Шумилко О.Г. – цех металоконструкцій

ФОП Бортник В. – складські приміщення

ФОП Ройко – магазин

ПАТ «Волиньгаз» - КСС-1,2

ФОП Воєвода М.О. – магазин «Равлик»

с. Липини вул. Сонячна, Січових Стрільців, Окружна, Д. Галицького, Грушевського, Перемоги, Лесі Українки, Слов’янська, Івасюка, Зелена, Івана Франка, Богдана Хмельницького, Шевченка, Олени Пчілки



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00 с. Новогрузька

2. 9:00-17:00 СР Школа Магазини Церква МП с. Зачернеччя

3. 9:00-17:00 Дит садок МП Мед пункт с. Зачернеччя

4. 9:00-17:00 с. Запілля, Сокіл частково, Полапи





місто Нововолинськ



1 ПЛ-04 кВ Л-4 ТП-37 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Чехова, 13-21, 6-14

вул.Чайковського, 18-30, 19-31

2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-6 09:00-17:00 Кафе «Вареники», магазин «Водограй» м.Нововолинськ

вул.Нововолинська, 50-54, 58, 37

вул.С.Стрільців, 5-15, 10-18

п-т Дружби, 1-11, 2-6

вул.Партизанська





Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище СКЗ м.Рожище, вул.Мазепи, с.Копачівка, вул. Жовтнева

2. 9:00-17:00 с.Доросині млин, станція зв’язку с.Доросині вул..Миру.



3. 9:00-17:00 с.Дмитрівка вул..Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с. Любохини

2. 10:00-17:00

с. Кримне

3. 10:00-17:00

с. Г.Воля



Турійський район



1. 09:00-17:00

с.Осьмиговичі

2. 10:00-17:00 ФАП, ФОП Іллюшик Н.Є.- магазин, церква с.Городилець

3. 09:00-17:00 СКЗ, млин, ТзОВ «ВВ АГРО»- бригада с.Туричани , Дуліби

4. 11:00-13:00

с.Соловичі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с. Новосілки: вул. Шевченка2.09:00 – 17:00м. Устилуг: вул. Липова, Миру, Стравинського, О.Хохол, Володимирська1.09:00-17:00КП"Горохівський райсількомунгосп"-БазаГорохівське ВУЖКГ-Скважина №1Горохівське ВУЖКГ-Скважина №2Горохівське ВУЖКГ-Скважина №3Горохівське ВУЖКГ-Скважина №4,5Концерн радіомовлення, радіозв'зку та телебачення-Ретранслятор м.Горохів2. с.Мерва09:00-17:00 ФОП Тележинський М.В-магазин с. Мервас. Мерва:вул. Молодіжна,вул. Б. Хмельницького 11. 10:00-17:00с.Заболотці вул.Садова1. 09:30 – 16:30 Бібліотека, Школа, Будинок культури. с.Осівці, вул..Центральна2. 09:30 – 16:00 Молитовний будинок с.Боровне, вул.. Садова, вул.. Замлиння.1. 8:30-16:30c.Журавичіc.Журавичівул.Жовтнева, 2-12/парні/, 1-3/непарні/, вул.Садова,49-69/непарні/, 52-70/парні/,вул.Перемоги,25-31/непарні/,22-28/парні/2. 8:30-16:30с.Хопніввул.1-го Травня,1-7/непарні/,2-22/парні/1.9:00-17:00с. Поворськ.1.09:00-17:00Спорткомплекс «Колос»Бар «Вишенька», М-зин «Domus»Фонд соцзахисту «Енергія»Б/м Писаревського 1авул. Писаревського 7,9,11вул. Загородня 4,6,82.09:00-17:00вул. Г. УПА 15-47, 12-16вул. Жуковського 4-26, 3-291. 9:30-17:00СВК «Урожай» - ферма №5 с. ЗаборольПрАТ «МТС Україна» - вишка с. Забороль вул. Польова2. 9:00-17:00ФОП Новосад В.М. – реммайстерняВУЖКГ с. Липини – артсвердловинаФОП Зелінський П.М. – столярний цехФОП Філіппов В. – столярний цехФОП Шумилко О.Г. – цех металоконструкційФОП Бортник В. – складські приміщенняФОП Ройко – магазинПАТ «Волиньгаз» - КСС-1,2ФОП Воєвода М.О. – магазин «Равлик»с. Липини вул. Сонячна, Січових Стрільців, Окружна, Д. Галицького, Грушевського, Перемоги, Лесі Українки, Слов’янська, Івасюка, Зелена, Івана Франка, Богдана Хмельницького, Шевченка, Олени Пчілки1. 9:00-17:00 с. Новогрузька2. 9:00-17:00 СР Школа Магазини Церква МП с. Зачернеччя3. 9:00-17:00 Дит садок МП Мед пункт с. Зачернеччя4. 9:00-17:00 с. Запілля, Сокіл частково, Полапи1 ПЛ-04 кВ Л-4 ТП-37 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Чехова, 13-21, 6-14вул.Чайковського, 18-30, 19-312 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-6 09:00-17:00 Кафе «Вареники», магазин «Водограй» м.Нововолинськвул.Нововолинська, 50-54, 58, 37вул.С.Стрільців, 5-15, 10-18п-т Дружби, 1-11, 2-6вул.Партизанська1. 9:00-17:00м.Рожище СКЗ м.Рожище, вул.Мазепи, с.Копачівка, вул. Жовтнева2. 9:00-17:00 с.Доросині млин, станція зв’язку с.Доросині вул..Миру.3. 9:00-17:00 с.Дмитрівка вул..Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова1. 10:00-17:00с. Любохини2. 10:00-17:00с. Кримне3. 10:00-17:00с. Г.Воля1. 09:00-17:00с.Осьмиговичі2. 10:00-17:00 ФАП, ФОП Іллюшик Н.Є.- магазин, церква с.Городилець3. 09:00-17:00 СКЗ, млин, ТзОВ «ВВ АГРО»- бригада с.Туричани , Дуліби4. 11:00-13:00с.Соловичі

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