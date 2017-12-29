Волинській дитячій лікарні придбали лампу за понад 200 тисяч. ФОТО*
Сьогодні, 16:30
Завдяки клієнтам ПриватБанку Волинській обласній дитячій лікарні придбали сучасну лампу для операційної.
Роботу лампи LUVIS M200 вартістю 228 309 гривень презентували 22 січня.
Гроші, за які купили медобладнання, – це пожертви клієнтів ПриватБанку для всеукраїнського благодійного фонду «Допомагати просто!».
«Завдання фонду – збирати кошти благодійників, наших клієнтів і купувати те обладнання, яке є найбільш актуальним. Маю честь уже вдруге відвідати Волинську обласну дитячу лікарню. Цього разу ми прийшли в гості і запитали: що найбільше актуальне, необхідне. І стало зрозуміло, що є найбільша потреба у поновленні операційних ламп. Навіть не професіонал, не хірург і не медик, розуміє, що від цього залежить якість операції», - розповів директор Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Юрій Войтенко.
За його словами, кількість благодійників зростає і скоро ця цифра сягне понад мільйон людей. Юрій Войтенко також додав, що після того, як ПриватБанк отримав статус державного, стався «вибух у хорошому розумінні»: люди почали спрямовувати більше коштів на благодійність. У 2017 році по всій Україні придбали обладнання на майже 41 мільйон гривень.
Директор висловив радість, що до хорошої справи долучаються наші співвітчизники, наші сусіди і колеги.
«Серце б’є, коли дитинка захворіє, то кожен батько хоче і мріє, і вимагає, щоб його дитину швидко і якісно полікували. Але чуда не буває. Треба нам разом докладати зусиль, щоб матеріально-технічна база була на найвищому рівні», - промовив Юрій Войтенко.
Директор Волинської обласної дитячої лікарні Сергій Ляшенко подякував ПриватБанку за співпрацю.
«Хірургічна лампа у нас практично із 1986 року не оновлювалась. Це вже не те, що вчорашній день, це позавчорашнє століття. Вимагати сьогодні від хірурга високопрофесійної, точної хірургічної операції без забезпечення його технологічно – це просто неможливо. Тому низький уклін, подяка, надіємось на подальшу співпрацю», - сказав медик.
Користуються лампою вже понад місяць. Лікарі новинкою задоволені, кажуть, що для хірургів вона дуже важлива. Вони працюють з маленькими дітками, тож операційне поле теж маленьке і потребує якісного освітленння.
«Руки хірурга, голова хірурга, очі – це добре, плюс якісне обладнання робить свою справу. Це сучасне обладнання, яке вже працює і дає свій результат, - сказав заступник генерального директора з хірургічної роботи Ігор Дородних. – Хочу подякувати, що така велика потужна компанія – ПриватБанк – відгукнулась допомагати нашим діткам Волині і не тільки, до нас під’їжджають на лікування діти з інших областей. Допомога потужна».
Також лікар повідомив, що сподівається на подальшу співпрацю з банком і нові благочинні акції.
Для довідки. Лампа LUVIS M200 складається із 54 світлодіодних лампочок із низьким рівнем споживання електроенергії та довгим терміном роботи ( понад 50 тисяч годин). Завдяки гнучкій конструкції, світло лампи можна спрямовувати під різними кутами. Крім того, на пристрої є сенсорний контроль яскравості та діаметру освітлення. Це дає змогу забезпечувати якісне освітлення під час діагностики, лікування та оперування дітей.
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Роботу лампи LUVIS M200 вартістю 228 309 гривень презентували 22 січня.
Гроші, за які купили медобладнання, – це пожертви клієнтів ПриватБанку для всеукраїнського благодійного фонду «Допомагати просто!».
«Завдання фонду – збирати кошти благодійників, наших клієнтів і купувати те обладнання, яке є найбільш актуальним. Маю честь уже вдруге відвідати Волинську обласну дитячу лікарню. Цього разу ми прийшли в гості і запитали: що найбільше актуальне, необхідне. І стало зрозуміло, що є найбільша потреба у поновленні операційних ламп. Навіть не професіонал, не хірург і не медик, розуміє, що від цього залежить якість операції», - розповів директор Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Юрій Войтенко.
За його словами, кількість благодійників зростає і скоро ця цифра сягне понад мільйон людей. Юрій Войтенко також додав, що після того, як ПриватБанк отримав статус державного, стався «вибух у хорошому розумінні»: люди почали спрямовувати більше коштів на благодійність. У 2017 році по всій Україні придбали обладнання на майже 41 мільйон гривень.
Директор висловив радість, що до хорошої справи долучаються наші співвітчизники, наші сусіди і колеги.
«Серце б’є, коли дитинка захворіє, то кожен батько хоче і мріє, і вимагає, щоб його дитину швидко і якісно полікували. Але чуда не буває. Треба нам разом докладати зусиль, щоб матеріально-технічна база була на найвищому рівні», - промовив Юрій Войтенко.
Директор Волинської обласної дитячої лікарні Сергій Ляшенко подякував ПриватБанку за співпрацю.
«Хірургічна лампа у нас практично із 1986 року не оновлювалась. Це вже не те, що вчорашній день, це позавчорашнє століття. Вимагати сьогодні від хірурга високопрофесійної, точної хірургічної операції без забезпечення його технологічно – це просто неможливо. Тому низький уклін, подяка, надіємось на подальшу співпрацю», - сказав медик.
Користуються лампою вже понад місяць. Лікарі новинкою задоволені, кажуть, що для хірургів вона дуже важлива. Вони працюють з маленькими дітками, тож операційне поле теж маленьке і потребує якісного освітленння.
«Руки хірурга, голова хірурга, очі – це добре, плюс якісне обладнання робить свою справу. Це сучасне обладнання, яке вже працює і дає свій результат, - сказав заступник генерального директора з хірургічної роботи Ігор Дородних. – Хочу подякувати, що така велика потужна компанія – ПриватБанк – відгукнулась допомагати нашим діткам Волині і не тільки, до нас під’їжджають на лікування діти з інших областей. Допомога потужна».
Також лікар повідомив, що сподівається на подальшу співпрацю з банком і нові благочинні акції.
Для довідки. Лампа LUVIS M200 складається із 54 світлодіодних лампочок із низьким рівнем споживання електроенергії та довгим терміном роботи ( понад 50 тисяч годин). Завдяки гнучкій конструкції, світло лампи можна спрямовувати під різними кутами. Крім того, на пристрої є сенсорний контроль яскравості та діаметру освітлення. Це дає змогу забезпечувати якісне освітлення під час діагностики, лікування та оперування дітей.
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