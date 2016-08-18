Теракт у Кабулі: кількість загиблих українців зросла до 9

Нусрат Рахімі повідомив, що серед загиблих внаслідок нападу в Кабулі іноземців є дев’ятеро громадян України.



«14 іноземців загинули, зокрема, один громадянин Киргизстану, один громадянин Греції і дев’ятеро громадян України. Особи ще трьох інших наразі невідомі. Невдовзі ми їх ідентифікуємо», – сказав Рахімі



Раніше посол України в Таджикистані й Афганістані Віктор Нікітюк підтверджував інформацію щодо семи загиблих громадян України в результаті нападу на готель у столиці Афганістану Кабулі.



Як сказав посол 22 січня в ефірі телеканалу «112», усі загиблі працювали в афганській авіакомпанії Kam Air і проживали в готелі Intercontinental.



Нікітюк зазначив, що український консул прибуде на місце трагедії вже за кілька годин. Він додав, що консул має уточнити остаточну інформацію щодо загиблих, оформити документи для повернення тіл українців в Україні.



Як повідомила афганська служба Радіо Свобода «Радіо Вільний Афганістан», угруповання «Талібан» узяло на себе відповідальність за напад на готель у столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 30 людей.



Готель Intercontinental в Кабулі уже був ціллю нападу смертників у червні 2011 року, тоді загинула 21 людина, серед яких 10 цивільних людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник речника Міністерства внутрішніх справ Афганістануповідомив, що серед загиблих внаслідок нападу в Кабулі іноземців є дев’ятеро громадян України.«14 іноземців загинули, зокрема, один громадянин Киргизстану, один громадянин Греції і дев’ятеро громадян України. Особи ще трьох інших наразі невідомі. Невдовзі ми їх ідентифікуємо», – сказав Рахімі Радіо Свобода Раніше посол України в Таджикистані й Афганістані Віктор Нікітюк підтверджував інформацію щодо семи загиблих громадян України в результаті нападу на готель у столиці Афганістану Кабулі.Як сказав посол 22 січня в ефірі телеканалу «112», усі загиблі працювали в афганській авіакомпанії Kam Air і проживали в готелі Intercontinental.Нікітюк зазначив, що український консул прибуде на місце трагедії вже за кілька годин. Він додав, що консул має уточнити остаточну інформацію щодо загиблих, оформити документи для повернення тіл українців в Україні.Як повідомила афганська служба Радіо Свобода «Радіо Вільний Афганістан», угруповання «Талібан» узяло на себе відповідальність за напад на готель у столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 30 людей.Готель Intercontinental в Кабулі уже був ціллю нападу смертників у червні 2011 року, тоді загинула 21 людина, серед яких 10 цивільних людей.

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