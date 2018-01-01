Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 січня
22 січень, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
В Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешові опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько -15…-7 градусів, удень – -10…-4. Вітер східний і південно-східний, 2-4 м/с.
До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – сніг.
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В Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешові опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько -15…-7 градусів, удень – -10…-4. Вітер східний і південно-східний, 2-4 м/с.
До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – сніг.
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