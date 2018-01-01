Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 січня





В Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешові опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько -15…-7 градусів, удень – -10…-4. Вітер східний і південно-східний, 2-4 м/с.



До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – сніг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.В Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешові опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько -15…-7 градусів, удень – -10…-4. Вітер східний і південно-східний, 2-4 м/с.До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – сніг.

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