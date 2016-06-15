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На Кіровоградщині молодик за наклеп до смерті побив пенсіонера

На Кіровоградщині молодик за наклеп до смерті побив пенсіонера
На Кіровоградщині 19-річний хлопець до смерті побив 74-річного пенсіонера.

Хлопець прийшов з’ясувати стосунки через те, що той нібито розповсюджував про нього неправдиві чутки, - інформує УНН.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району у своєму домоволодінні виявлено без ознак життя тіло господаря. Поліцейські виїхали на місце події. У результаті проведення першочергових слідчих дій встановили, що напередодні до потерпілого на таксі приїжджав уродженець Вільшанського району, а нині житель Миколаївської області.

Хлопець прийшов до дідуся з’ясувати стосунки через те, що той нібито розповсюджував про нього неправдиві чутки. Між “гостем” та господарем виникла сварка, під час якої зловмисник ударив потерпілого металевим рожковим ключем, що призвело до смерті чоловіка.

Нині особу затримано та оголошено йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. На території домоволодіння працівники поліції виявили та вилучили речові докази злочину — знаряддя вбивства.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Триває розслідування.

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Теги: побиття, пенсіонер
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