У Німеччині медбрат убив понад 100 пацієнтів. ВІДЕО

Нільса Хьогеля, який працював медбратом та вже отримав довічний термін за вбивства пацієнтів, звинувачують ще у 97 вбивствах.



2015 року Хьогель зізнався у вбивстві шести осіб, – пише



Під час робити медбратом в одній із лікарень він навмисно вводив пацієнтам сильнодіючі препарати для лікування серцево-судинних захворювань, аби потім їх реанімувати. Однак у деяких випадках врятувати людей не вдавалося.



В рамках розслідування були ексгумовані десятки тіл колишніх пацієнтів Хьогеля, які померли в двох лікарнях, де він у той час працював. У поліції нарікають, що керівництво цих медзакладів вчасно не попередило про різке зростання рівня смертності пацієнтів, інакше злочинця вдалося б затримати швидше.



Сам Хьогель на суді заявив, що вбивав людей, бо нудьгував на роботі. А ще хотів, аби його поважали колеги через те, що він так добре реанімує пацієнтів.



Ще 2008 року суд визнав чоловіка винним у двох вбивствах і двох замахах на вбивство. Допоміг упіймати злочинця його колега, який побачив, як той вводить пацієнтові сильнодіючий препарат, який тому не був прописаний. Тоді Хьогеля засудили до 7,5 років в'язниці. Пізніше під час візиту до психіатра він розповів про вбивство ще 30 пацієнтів, однак оскільки це не вважалося офіційним зізнанням, звинувачення були пред'явлені у вбивстві лише шести людей. За все це Хьогель отримав довічне ув'язнення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , який працював медбратом та вже отримав довічний термін за вбивства пацієнтів, звинувачують ще у 97 вбивствах.2015 року Хьогель зізнався у вбивстві шести осіб, – пише ТСН Під час робити медбратом в одній із лікарень він навмисно вводив пацієнтам сильнодіючі препарати для лікування серцево-судинних захворювань, аби потім їх реанімувати. Однак у деяких випадках врятувати людей не вдавалося.В рамках розслідування були ексгумовані десятки тіл колишніх пацієнтів Хьогеля, які померли в двох лікарнях, де він у той час працював. У поліції нарікають, що керівництво цих медзакладів вчасно не попередило про різке зростання рівня смертності пацієнтів, інакше злочинця вдалося б затримати швидше.Сам Хьогель на суді заявив, що вбивав людей, бо нудьгував на роботі. А ще хотів, аби його поважали колеги через те, що він так добре реанімує пацієнтів.Ще 2008 року суд визнав чоловіка винним у двох вбивствах і двох замахах на вбивство. Допоміг упіймати злочинця його колега, який побачив, як той вводить пацієнтові сильнодіючий препарат, який тому не був прописаний. Тоді Хьогеля засудили до 7,5 років в'язниці. Пізніше під час візиту до психіатра він розповів про вбивство ще 30 пацієнтів, однак оскільки це не вважалося офіційним зізнанням, звинувачення були пред'явлені у вбивстві лише шести людей. За все це Хьогель отримав довічне ув'язнення.

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