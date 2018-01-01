Ремонт на Соборності заблокував рух візочників





Про проблему розповів місцевий мешканець, інвалід 1-ої групи, - пише



«Між будинками 11 та 13 на проспекті Соборності зробили бордюр висотою 5-7 сантиметрів», – розповів Сергій Ворождов.



За його словами, найменший перепад на дорозі негативно позначається на його здоров’ї.



«Коли я їду в візку, то для мене відчутний найменший перепад висоти, бо це дає навантаження на хребет. Та й для здорових людей цей бордюр теж заважає. Особливо вечірньої пори люди перечіпляються. Тут можна легко покалічитись», – скаржиться чоловік.



У коментарі депутат від округу, де провели невдалий ремонт тротуару, Сергій Була зазначив, що не був в курсі проблеми, проте пообіцяв найближчим часом розібратися із ситуацією.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Соборності у Луцьку нещодавно зробили ремонт доріжок для пішоходів і новими бордюрами заблокували проїзд для інвалідів-візочників.Про проблему розповів місцевий мешканець, інвалід 1-ої групи, - пише Волинь24 «Між будинками 11 та 13 на проспекті Соборності зробили бордюр висотою 5-7 сантиметрів», – розповівЗа його словами, найменший перепад на дорозі негативно позначається на його здоров’ї.«Коли я їду в візку, то для мене відчутний найменший перепад висоти, бо це дає навантаження на хребет. Та й для здорових людей цей бордюр теж заважає. Особливо вечірньої пори люди перечіпляються. Тут можна легко покалічитись», – скаржиться чоловік.У коментарі депутат від округу, де провели невдалий ремонт тротуару,зазначив, що не був в курсі проблеми, проте пообіцяв найближчим часом розібратися із ситуацією.

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