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Ремонт на Соборності заблокував рух візочників

Ремонт на Соборності заблокував рух візочників
На проспекті Соборності у Луцьку нещодавно зробили ремонт доріжок для пішоходів і новими бордюрами заблокували проїзд для інвалідів-візочників.

Про проблему розповів місцевий мешканець, інвалід 1-ої групи, - пише Волинь24.

«Між будинками 11 та 13 на проспекті Соборності зробили бордюр висотою 5-7 сантиметрів», – розповів Сергій Ворождов.

За його словами, найменший перепад на дорозі негативно позначається на його здоров’ї.

«Коли я їду в візку, то для мене відчутний найменший перепад висоти, бо це дає навантаження на хребет. Та й для здорових людей цей бордюр теж заважає. Особливо вечірньої пори люди перечіпляються. Тут можна легко покалічитись», – скаржиться чоловік.

У коментарі депутат від округу, де провели невдалий ремонт тротуару, Сергій Була зазначив, що не був в курсі проблеми, проте пообіцяв найближчим часом розібратися із ситуацією.


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Теги: ремонт, дорога
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Коментарі 2
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Тому що не має бути ніяких 3-5 сантиметрів, як у нас кажуть. Мусить бути повністю плоско. Де вони тих проектувальників беруть? Чому у Польщі все скрізь ідеально. Не вірю, що у нас люди дурніші живуть.
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Крім проектантів і виконавців хтось ж ці роботи ще й ПРИЙНЯВ... і технагляд свій підпис поставив !!!
От якби дибали за кожний такий "зальот" їх, то й були б в нас зміни... і порядок... і не дурніші ж за Європу...
Ви комусь там скажіть, що у нас можуть 5-ти чи 9-ти поверхівку звести і під час роботи технагляд жодного разу не появиться на будмайданчику... в житті там вам не повірять... а в нас таке не рідкість (((
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