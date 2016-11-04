На Волині бракує робітників





Про ці проблеми доповіла начальник управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна під час оперативної наради в ОДА 22 січня, - пишуть



«В області значна нестача фахівців робітничих професій. Для прикладу, згідно з інформацією центру зайнятості, зараз є 110 вакансій на водія, 72 вакансії кухаря, продавців потрібно більше 100 осіб тощо. Станом на 1 січня 2018 року, 5 тисяч осіб здобувають робітничі спеціальності, студентів стало менше на 1400 осіб. Попри те, що їх працевлаштування перевищує 70%, ми маємо дефіцит кадрів у сфері обслуговування та виробничих галузей», - розповіла посадовець.



Також Людмила Плахотна інформувала, що на Волині є 21 заклад профтехосвіти, які торік використали 224 мільйона гривень (199 мільйонів місцеві бюджети, близько 25 мільйонів державна субвенція).



Нагадаємо, раніше йшлося про те, що профтехосвіта в Україні відстає на 20-30 років. Як результат – провідні підприємства країни створюють свої навчальні центри підготовки фахівців.



Варто відзначити й те, що через відсутність розвитку профтехосвіти та низьку якість освіти середмолоді фіксують значне збільшення міграції як у межах держави, так і за кордон.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сотні робітничих вакансій на Волині не зайняті, більше того, професійно-технічні навчальні заклади теж мають проблеми з наповненістю, адже кількість студентів зменшилася майже на півтори тисячі.Про ці проблеми доповіла начальник управління освіти, науки та молодіпід час оперативної наради в ОДА 22 січня, - пишуть Волинські новини «В області значна нестача фахівців робітничих професій. Для прикладу, згідно з інформацією центру зайнятості, зараз є 110 вакансій на водія, 72 вакансії кухаря, продавців потрібно більше 100 осіб тощо. Станом на 1 січня 2018 року, 5 тисяч осіб здобувають робітничі спеціальності, студентів стало менше на 1400 осіб. Попри те, що їх працевлаштування перевищує 70%, ми маємо дефіцит кадрів у сфері обслуговування та виробничих галузей», - розповіла посадовець.Також Людмила Плахотна інформувала, що на Волині є 21 заклад профтехосвіти, які торік використали 224 мільйона гривень (199 мільйонів місцеві бюджети, близько 25 мільйонів державна субвенція).Нагадаємо, раніше йшлося про те, що профтехосвіта в Україні відстає на 20-30 років. Як результат – провідні підприємства країни створюють свої навчальні центри підготовки фахівців.Варто відзначити й те, що через відсутність розвитку профтехосвіти та низьку якість освіти середмолоді фіксують значне збільшення міграції як у межах держави, так і за кордон.

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