Волинському «кіборгу» не дають посвідчення учасника бойових дій





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Згадати і помолитися за душі тих, хто поклав життя у Донецькому аеропорту – обов’язок, кажуть волинські «кіборги». Волинянин Артур Завальний воював снайпером у складі Добровольчого Українського корпусу «Правий сектор». Із серпня 2015-го по 2 січня мав три ротації в Донецькому аеропорті. Найдовша – 47 днів. Холод, голод, контузії – на війні це сприймаєш як належне, – каже воїн. Виживши там, незламний «кіборг» збирав докази і через суд доводив, що він – воював.



«Свідчення Збройних сил, які воювали з нами пліч-о-пліч. Найбільше з нами пересікалися 93-тя бригада Запорізька, 80-та Львівська десантна, 3-й полк спецназу Кіровоградський. Є свідчення, але для влади цього недостатньо. Ніяких соціальних гарантій від держави я не маю, я працюю на роботі. Судом я визнаний учасником бойових дій. Але не маю посвідчення УБД. Військкомат обґрунтовує тим, що вони видають УБД мобілізованим або контрактникам. У цих статусах я не перебував» , – каже Артур Завальний.



Без посвідчення й допомоги від держави залишилася й лікар-реабілітолог Добровольчого Українського корпусу Тетяна Білінскі. Жінка втратила здоров’я на війні під час оборони донецького летовища.



Спілкуватися з нами жінка не погодилася. Про її ситуацію розповів Артур Завальний: «Тетяна Білінскі нікому нічого не сказала, поїхала у Київ, написала заяву, потрапила у підрозділ «Госпітальєри», була заведена у зону бойових дій, по обороні Донецького аеропорту. Атаковані тоді Піски були артилерією ворожою, прилетіла «хімія» – Тетяна отримала бойове отруєння, знаходилася на лікуванні довгий час. Її взагалі вивозили як 200-ту».



Рішення щодо видачі посвідчень учасника бойових дій приймає Міжвідомча комісія при державній службі у справах ветеранів і учасників АТО. Комісія відмовила Артему Завальному визнати факт його участі в бойових діях попри те, що участь воїна у бойових діях визнав суд. Міжвідомча комісія відмову пояснила тим, що у бійця бракує документу – наказу по сектору лінії фронту. Хоча такого наказу у добровольця й не могло б бути. Артем Завальний вирішив не продовжувати бюрократичну тяганину. Чоловік каже, що готовий будь-якої миті захищати Україну.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні вшановують захисників, які поклали життя у боях за донецьке летовище. Серед волинських добровольців, які 2015-го боронили Донецький аеропорт, і досі є ті, хто не має посвідчення учасника бойових дій. Тепер бійці доводять у судах, що воювали у Донецькому аеропорті.Про це повідомляє ВРД НСТУ Згадати і помолитися за душі тих, хто поклав життя у Донецькому аеропорту – обов’язок, кажуть волинські «кіборги». Волинянинвоював снайпером у складі Добровольчого Українського корпусу «Правий сектор». Із серпня 2015-го по 2 січня мав три ротації в Донецькому аеропорті. Найдовша – 47 днів. Холод, голод, контузії – на війні це сприймаєш як належне, – каже воїн. Виживши там, незламний «кіборг» збирав докази і через суд доводив, що він – воював.«Свідчення Збройних сил, які воювали з нами пліч-о-пліч. Найбільше з нами пересікалися 93-тя бригада Запорізька, 80-та Львівська десантна, 3-й полк спецназу Кіровоградський. Є свідчення, але для влади цього недостатньо. Ніяких соціальних гарантій від держави я не маю, я працюю на роботі. Судом я визнаний учасником бойових дій. Але не маю посвідчення УБД. Військкомат обґрунтовує тим, що вони видають УБД мобілізованим або контрактникам. У цих статусах я не перебував» , – каже Артур Завальний.Без посвідчення й допомоги від держави залишилася й лікар-реабілітолог Добровольчого Українського корпусу. Жінка втратила здоров’я на війні під час оборони донецького летовища.Спілкуватися з нами жінка не погодилася. Про її ситуацію розповів Артур Завальний: «Тетяна Білінскі нікому нічого не сказала, поїхала у Київ, написала заяву, потрапила у підрозділ «Госпітальєри», була заведена у зону бойових дій, по обороні Донецького аеропорту. Атаковані тоді Піски були артилерією ворожою, прилетіла «хімія» – Тетяна отримала бойове отруєння, знаходилася на лікуванні довгий час. Її взагалі вивозили як 200-ту».Рішення щодо видачі посвідчень учасника бойових дій приймає Міжвідомча комісія при державній службі у справах ветеранів і учасників АТО. Комісія відмовила Артему Завальному визнати факт його участі в бойових діях попри те, що участь воїна у бойових діях визнав суд. Міжвідомча комісія відмову пояснила тим, що у бійця бракує документу – наказу по сектору лінії фронту. Хоча такого наказу у добровольця й не могло б бути. Артем Завальний вирішив не продовжувати бюрократичну тяганину. Чоловік каже, що готовий будь-якої миті захищати Україну.

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