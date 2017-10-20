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«Сміттєвий» тендер у Луцьку виграли львів’яни

«Сміттєвий» тендер у Луцьку виграли львів’яни
Компанія «Хаммель Україна» виграла тендер на спорудження сміттєсортувальної лінії в Луцьку.

Переможця оголосили 22 січня, - пише Конкурент.

Учасник аукціону змагався з ПрАТ «Барський машинобудівний завод». Замовником тендеру виступив департамент житлово-комунального господарства міськради.

Очікувана ціна лоту становила 6 мільйонів гривень. Втім, завдяки аукціону її вдалося знизити до 5,89 мільйона гривень. Барський машзавод пропонував вищу ставку – 5,94 мільйона.

Спорудити лінію повинні до 1 червня 2018 року. У технічних вимогах до учасників тендеру замовник просить поставити лінію потужністю 12-15 тонн твердих побутових відходів на годину, не менше, аніж 50 тисяч тонн у рік.

Вона має розподіляти тверде побутове сміття на наступні фракції: дрібна фракція (механічний відбір) до 50 мм (органічні та інертні матеріали), чорні метали (механізований відбір), ПЕТ-пляшка (4 фракції), скло (2 фракції) макулатура (2 фракції); кольорові метали, плівка (2 фракції), інші матеріали (2 фракції).

Лінія працюватиме на базі КП «Луцькспецкомунтранс», яке займається вивезенням сміття.

Довідково:

ТЗОВ «ХАММЕЛЬ-Україна» з Львівської області. Її засновниками є Василь Кушинський та АСТОРІЯ КАПІТАЛ ГРУП ГМБХ зі Швейцарії. Статутний фонд — 86,9 тисячі гривень. Основний вид діяльності — діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» з Вінницької області. Кінцевим власником є Геннадій Лук. Основний вид діяльності — виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну. Статутний капітал — 205,5 тисячі гривень.


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Теги: тендер, Луцьк
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