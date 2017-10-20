«Сміттєвий» тендер у Луцьку виграли львів’яни





Переможця оголосили 22 січня, - пише



Учасник аукціону змагався з ПрАТ «Барський машинобудівний завод». Замовником тендеру виступив департамент житлово-комунального господарства міськради.



Очікувана ціна лоту становила 6 мільйонів гривень. Втім, завдяки аукціону її вдалося знизити до 5,89 мільйона гривень. Барський машзавод пропонував вищу ставку – 5,94 мільйона.



Спорудити лінію повинні до 1 червня 2018 року. У технічних вимогах до учасників тендеру замовник просить поставити лінію потужністю 12-15 тонн твердих побутових відходів на годину, не менше, аніж 50 тисяч тонн у рік.



Вона має розподіляти тверде побутове сміття на наступні фракції: дрібна фракція (механічний відбір) до 50 мм (органічні та інертні матеріали), чорні метали (механізований відбір), ПЕТ-пляшка (4 фракції), скло (2 фракції) макулатура (2 фракції); кольорові метали, плівка (2 фракції), інші матеріали (2 фракції).



Лінія працюватиме на базі КП «Луцькспецкомунтранс», яке займається вивезенням сміття.



Довідково:



ТЗОВ «ХАММЕЛЬ-Україна» з Львівської області. Її засновниками є Василь Кушинський та АСТОРІЯ КАПІТАЛ ГРУП ГМБХ зі Швейцарії. Статутний фонд — 86,9 тисячі гривень. Основний вид діяльності — діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.



ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» з Вінницької області. Кінцевим власником є Геннадій Лук. Основний вид діяльності — виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну. Статутний капітал — 205,5 тисячі гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія «Хаммель Україна» виграла тендер на спорудження сміттєсортувальної лінії в Луцьку.Переможця оголосили 22 січня, - пише Конкурент Учасник аукціону змагався з ПрАТ «Барський машинобудівний завод». Замовником тендеру виступив департамент житлово-комунального господарства міськради.Очікувана ціна лоту становила 6 мільйонів гривень. Втім, завдяки аукціону її вдалося знизити до 5,89 мільйона гривень. Барський машзавод пропонував вищу ставку – 5,94 мільйона.Спорудити лінію повинні до 1 червня 2018 року. У технічних вимогах до учасників тендеру замовник просить поставити лінію потужністю 12-15 тонн твердих побутових відходів на годину, не менше, аніж 50 тисяч тонн у рік.Вона має розподіляти тверде побутове сміття на наступні фракції: дрібна фракція (механічний відбір) до 50 мм (органічні та інертні матеріали), чорні метали (механізований відбір), ПЕТ-пляшка (4 фракції), скло (2 фракції) макулатура (2 фракції); кольорові метали, плівка (2 фракції), інші матеріали (2 фракції).Лінія працюватиме на базі КП «Луцькспецкомунтранс», яке займається вивезенням сміття.ТЗОВ «ХАММЕЛЬ-Україна» з Львівської області. Її засновниками єта АСТОРІЯ КАПІТАЛ ГРУП ГМБХ зі Швейцарії. Статутний фонд — 86,9 тисячі гривень. Основний вид діяльності — діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» з Вінницької області. Кінцевим власником є. Основний вид діяльності — виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну. Статутний капітал — 205,5 тисячі гривень.

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