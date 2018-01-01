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У лютому на Волині обіцяють морози до -20

У лютому на Волині обіцяють морози до -20
До кінця січня нижче позначки -10 градусів температура не опуститься, а в наступному місяці чекають погодні гойдалки – то суворі холоди, то відлига.

Про це стверджує народний синоптик із Каменя-Каширського Володимир Деркач (на фото), - передає Ukr.Media.

Деркач каже: побоюватися, що країну завалить снігом, не варто,. Опади будуть, але до катаклізмів у містах вони не призведуть. До кінця січня погода буде зимовою. Втім, хрещенських морозів можна не боятися: нижче десяти градусів зі знаком «мінус» температура за вікном не опуститься.

Володимир Деркач складає свої прогнози за старою народною методикою, виходячи з погодних даних в проміжку від католицького до православного Різдва. Кожен з цих 12 днів відповідає за певний місяць наступного року. Прогнози погоди народний синоптик робить вже більше 15 років – і не помиляється.

Правда, його «передбачення» частіше стосуються тієї місцевості, де він і спостерігає за хмарністю, вітром, опадами та температурою за вікном – Полісся. В інших частинах країни вони можуть бути неточними. Але в останні роки Володимир вивчає і погоду в інших регіонах, так що зі значною часткою ймовірності можна говорити про те, що його прогнози будуть вірними і для інших областей.

Зараз він ще повністю не закінчив розшифровувати погоду з 26 грудня по 6 січня – точні дані про погоду на цей рік обіцяє дати пізніше. Але що буде відбуватися найближчим часом – вже знає, чим охоче з нами поділився.

Як каже Володимир Деркач, побоюватися сильних снігопадів, які 17 січня після тривалої щодо сухого періоду здивували і стурбували жителів, не варто – опади будуть, але по пояс снігом нас не завалить.

«В центральній Україні снігу випало багато, у нас, на Поліссі – зовсім трішки припорошило. Зараз сильних морозів не буде, нижче -10 температура не опуститься, принаймні, на Поліссі. Холоди прийдуть в середині останньої декади січня. А серйозні морози вдарять вже в лютому – до -20. Такі суворі періоди будуть короткостроковими», - каже Володимир Деркач.

Перша декада останнього місяця зими також буде досить ласкавою в плані погоди. На початку другої настане похолодання, а в середині місяця – відлига. Після неї – знову мороз. Сильним «мінусом» погода буде лякати за кілька днів. В кінці місяця температура опуститься під -20.

«В першій декаді лютого можна не чекати нижче десяти градусів морозу, на Волині навіть будуть теплі дні з «плюсом». Наприкінці місяця почнеться боротьба між зимою і весною, але на тепло ще не варто розраховувати. Будуть і денні, і нічні морози», - зазначає народний синоптик.

Вже на початку березня зігріє сонечко – встановиться весняна погода, але невеликі морози ще збережуться. В середині-кінці березня зима буде святкувати короткострокову перемогу – настане серйозне похолодання.

Сильних опадів не передбачається, але в центральній частині країни ситуація може бути іншою.

Справжня весна настане в середині квітня, а травень порадує і зовсім літніми температурами.

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Теги: погода
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