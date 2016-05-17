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Вакарчук не може бути президентом, - Положинський

Вакарчук не може бути президентом, - Положинський
Лідер гурту «Тартак» із Луцька Олександр Положинський прокоментував думку про те, що Святослав Вакарчук не може бути президентом.

Про це він сказав в ефірі Свободи Слова, - повідомляють Факти ICTV.

– Є аргумент, що він артист. Президентом може бути в нашій країні хто завгодно: бізнесмен, фаховий політик, економіст, науковець, хто завгодно – тільки не артист, – вважає Олександр Положинський

У свою чергу український громадський діяч Ольга Айвазовська додала: «Знаєте, чому Вакарчук не може бути президентом, тому що він був поганим депутатом».

Однак Положинський зауважив, що це не показник.

«Був поганим депутатом, але це не значить, що він буде поганим президентом. І я не захищаю Вакарчука. Просто він хороший артист і хороший менеджер, він класно організував свій бізнес. І єдиний, хто збирає стадіони по всій Україні», – зауважив Положинський.

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Теги: Положинський, Вакарчук
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Коментарі 1
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Вакарчук зараз сидить в Америці і з усіх боків обробляється Госдепом, так що чекайте "гарних" новин... :)))
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