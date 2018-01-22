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Я не можу засуджувати, - Положинський про виступи українських артистів у Росії

Я не можу засуджувати, - Положинський про виступи українських артистів у Росії
Український співак, лідер гурту «Тартак» із Луцька Сашко Положинський не до всіх українських зірок, хто виступає в Росії, ставиться однаково.

Про це Сашко Положинський сказав у прямому ефірі програми Свобода слова, - інформують Факти ICTV.

«Я доставив дуже багато плюсиків, тим артистам, хто відмовився від виступів у Росії – Святославу Вакарчуку, Андрію Хливнюку. Однак я не можу засуджувати своїх колег, які зробили інший вибір, бо не знаю всіх їх мотивів і обставин», - заявив Положинський.

Співак додав, що він за те, щоб Україна не мала жодних стосунків з Росією, поки РФ не віддасть все, що забрала. Але зазначив, що розуміє, що це нереально.

«Розбирати конкретний приклад теж не можемо. А питань про виступи артистів я б уникав, поки не вирішені інші, більш нагальні питання», - додав він.



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Теги: Положинський, Росія
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