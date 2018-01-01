Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
ФАП, школа
с. Новосілки: вул. Молодіжна
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ФОП Тележинський М.В-магазин с. Мерва
с. Мерва:
вул. Молодіжна,
вул. Б. Хмельницького 1
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с.Тишковичі вул.Тишковичівська, провулок 3,4,5 з
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 16:30
Бібліотека, Школа, Будинок культури. с.Осівці, вул.Центральна
2.10:00 – 16:00 с.Ворокомле, вул.. Шевченка, вул.. Центральна
3.09:30 – 16:00 с.Видерта, вул.. Першотравнева
Ківерцівський район
1. 8:30-16:30 КТП-236 с.Ромашківка
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП В"юнник Тетяна Георгіївна КТП-236 с.Ромашківка
вул.Шевченка, вул,Молодіжна
2. 8:30-16:30 КТП-76 с.Заброди
КТП-76 с.Заброди
вул.Колгоспна,буд.4,12-17,
вул.Центральна
Ковельський район
1.9:00-17:00
СТ "Каскад-Плюс",
Волинська дирекція УДППЗ,
ПАТ "Укртелеком",
Ковельське МТМО.
с. Дроздні.
місто Луцьк
1.09:00-17:00
вул. Теремнівська 71-87, 74-94, 96а В-1,2, вул. Прилуцька 3, 6-12
вул. С. Стрільців, вул. Світла,
вул. Козацької Слави
2. 09:00-17:00
вул. Гнідавська 29-41, 18-20
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с.Головно
2. 9:00-17:00
с.Залісся
3. 9:00-17:00
с.Пульмо
4. 9:00-17:00
СР Дит. садок Магазини Школа Мед пункт с.Гуща, Миловань, частково Рівне
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00 Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськ
б-р Шевченка, 33, 35
вул.Кобзаря, 59-63, 64-80
вул.Нововолинська, 11
2. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Симиренка
вул.Волинська, 55-61, 52-74
пров.Волинський
вул.Червоноградська, 21-33
вул.В.Івасюка, 29-35
вул.Лісна, 20
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище контора м.Рожище, вул.Сковороди, Промислова, Я.Мудрого
2. 9:00-17:00
с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна с.Доросині вул..Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.
3. 9:00-17:00
с.Дмитрівка вул..Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с. Дубечне
2. 10:00-17:00
с. Дубечне
3. 10:00-17:00
с. Сьомаки,Рудня,Кукуріки
Турійський район
1. 09:00-17:00
СКЗ, ТзОВ « ВВ АГРО» - пекарня, ФОП Поприч О.М.- магазин с.Дуліби
2. 10:00-17:00 ФАП, ФОП Іллюшик Н.Є.- магазин, церква с.Городилець
3. 10:00-12:00 с.Городилець
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-279Л-5 12:00-14:00 МУВГ- адмінприміщення, гараж с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, Першотравнева
5. 14:00-16:00 АТС, пошта, водокачка, аптека, ветаптека, ФОП Лапчук магазин « Дари Волині», ФОП Ничипорук, Захарків, Колбасюк, Патійчук, Піскуровський, Чамбула – торг.павільйон с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Щорса
6. 12:00-15:00
с.м.т.Турійськ вул.Енергетиків
7. 09:00-17:00
ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
ФАП, школа
с. Новосілки: вул. Молодіжна
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ФОП Тележинський М.В-магазин с. Мерва
с. Мерва:
вул. Молодіжна,
вул. Б. Хмельницького 1
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с.Тишковичі вул.Тишковичівська, провулок 3,4,5 з
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 16:30
Бібліотека, Школа, Будинок культури. с.Осівці, вул.Центральна
2.10:00 – 16:00 с.Ворокомле, вул.. Шевченка, вул.. Центральна
3.09:30 – 16:00 с.Видерта, вул.. Першотравнева
Ківерцівський район
1. 8:30-16:30 КТП-236 с.Ромашківка
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП В"юнник Тетяна Георгіївна КТП-236 с.Ромашківка
вул.Шевченка, вул,Молодіжна
2. 8:30-16:30 КТП-76 с.Заброди
КТП-76 с.Заброди
вул.Колгоспна,буд.4,12-17,
вул.Центральна
Ковельський район
1.9:00-17:00
СТ "Каскад-Плюс",
Волинська дирекція УДППЗ,
ПАТ "Укртелеком",
Ковельське МТМО.
с. Дроздні.
місто Луцьк
1.09:00-17:00
вул. Теремнівська 71-87, 74-94, 96а В-1,2, вул. Прилуцька 3, 6-12
вул. С. Стрільців, вул. Світла,
вул. Козацької Слави
2. 09:00-17:00
вул. Гнідавська 29-41, 18-20
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с.Головно
2. 9:00-17:00
с.Залісся
3. 9:00-17:00
с.Пульмо
4. 9:00-17:00
СР Дит. садок Магазини Школа Мед пункт с.Гуща, Миловань, частково Рівне
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00 Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськ
б-р Шевченка, 33, 35
вул.Кобзаря, 59-63, 64-80
вул.Нововолинська, 11
2. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Симиренка
вул.Волинська, 55-61, 52-74
пров.Волинський
вул.Червоноградська, 21-33
вул.В.Івасюка, 29-35
вул.Лісна, 20
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище контора м.Рожище, вул.Сковороди, Промислова, Я.Мудрого
2. 9:00-17:00
с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна с.Доросині вул..Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.
3. 9:00-17:00
с.Дмитрівка вул..Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с. Дубечне
2. 10:00-17:00
с. Дубечне
3. 10:00-17:00
с. Сьомаки,Рудня,Кукуріки
Турійський район
1. 09:00-17:00
СКЗ, ТзОВ « ВВ АГРО» - пекарня, ФОП Поприч О.М.- магазин с.Дуліби
2. 10:00-17:00 ФАП, ФОП Іллюшик Н.Є.- магазин, церква с.Городилець
3. 10:00-12:00 с.Городилець
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-279Л-5 12:00-14:00 МУВГ- адмінприміщення, гараж с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, Першотравнева
5. 14:00-16:00 АТС, пошта, водокачка, аптека, ветаптека, ФОП Лапчук магазин « Дари Волині», ФОП Ничипорук, Захарків, Колбасюк, Патійчук, Піскуровський, Чамбула – торг.павільйон с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Щорса
6. 12:00-15:00
с.м.т.Турійськ вул.Енергетиків
7. 09:00-17:00
ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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