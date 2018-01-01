Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 січня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

ФАП, школа

с. Новосілки: вул. Молодіжна



Горохівський район



1. 09:00-17:00

ФОП Тележинський М.В-магазин с. Мерва



с. Мерва:

вул. Молодіжна,

вул. Б. Хмельницького 1



Іваничівський район



1. 10:00-17:00

с.Тишковичі вул.Тишковичівська, провулок 3,4,5 з



Камінь-Каширський район



1.09:30 – 16:30

Бібліотека, Школа, Будинок культури. с.Осівці, вул.Центральна

2.10:00 – 16:00 с.Ворокомле, вул.. Шевченка, вул.. Центральна

3.09:30 – 16:00 с.Видерта, вул.. Першотравнева



Ківерцівський район



1. 8:30-16:30 КТП-236 с.Ромашківка

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

ФОП В"юнник Тетяна Георгіївна КТП-236 с.Ромашківка

вул.Шевченка, вул,Молодіжна

2. 8:30-16:30 КТП-76 с.Заброди

КТП-76 с.Заброди

вул.Колгоспна,буд.4,12-17,

вул.Центральна



Ковельський район



1.9:00-17:00

СТ "Каскад-Плюс",

Волинська дирекція УДППЗ,

ПАТ "Укртелеком",

Ковельське МТМО.

с. Дроздні.



місто Луцьк



1.09:00-17:00

вул. Теремнівська 71-87, 74-94, 96а В-1,2, вул. Прилуцька 3, 6-12

вул. С. Стрільців, вул. Світла,

вул. Козацької Слави

2. 09:00-17:00

вул. Гнідавська 29-41, 18-20





Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

с.Головно

2. 9:00-17:00

с.Залісся

3. 9:00-17:00

с.Пульмо

4. 9:00-17:00

СР Дит. садок Магазини Школа Мед пункт с.Гуща, Миловань, частково Рівне





місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00 Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськ

б-р Шевченка, 33, 35

вул.Кобзаря, 59-63, 64-80

вул.Нововолинська, 11

2. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Симиренка

вул.Волинська, 55-61, 52-74

пров.Волинський

вул.Червоноградська, 21-33

вул.В.Івасюка, 29-35

вул.Лісна, 20



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище контора м.Рожище, вул.Сковороди, Промислова, Я.Мудрого

2. 9:00-17:00

с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна с.Доросині вул..Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.



3. 9:00-17:00

с.Дмитрівка вул..Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с. Дубечне

2. 10:00-17:00

с. Дубечне

3. 10:00-17:00

с. Сьомаки,Рудня,Кукуріки



Турійський район



1. 09:00-17:00

СКЗ, ТзОВ « ВВ АГРО» - пекарня, ФОП Поприч О.М.- магазин с.Дуліби

2. 10:00-17:00 ФАП, ФОП Іллюшик Н.Є.- магазин, церква с.Городилець

3. 10:00-12:00 с.Городилець

4 ПЛ-0,4 кВ

КТП-279Л-5 12:00-14:00 МУВГ- адмінприміщення, гараж с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, Першотравнева

5. 14:00-16:00 АТС, пошта, водокачка, аптека, ветаптека, ФОП Лапчук магазин « Дари Волині», ФОП Ничипорук, Захарків, Колбасюк, Патійчук, Піскуровський, Чамбула – торг.павільйон с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Щорса

6. 12:00-15:00

с.м.т.Турійськ вул.Енергетиків

7. 09:00-17:00

ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00ФАП, школас. Новосілки: вул. Молодіжна1. 09:00-17:00ФОП Тележинський М.В-магазин с. Мервас. Мерва:вул. Молодіжна,вул. Б. Хмельницького 11. 10:00-17:00с.Тишковичі вул.Тишковичівська, провулок 3,4,5 з1.09:30 – 16:30Бібліотека, Школа, Будинок культури. с.Осівці, вул.Центральна2.10:00 – 16:00 с.Ворокомле, вул.. Шевченка, вул.. Центральна3.09:30 – 16:00 с.Видерта, вул.. Першотравнева1. 8:30-16:30 КТП-236 с.РомашківкаКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ФОП В"юнник Тетяна Георгіївна КТП-236 с.Ромашківкавул.Шевченка, вул,Молодіжна2. 8:30-16:30 КТП-76 с.ЗабродиКТП-76 с.Забродивул.Колгоспна,буд.4,12-17,вул.Центральна1.9:00-17:00СТ "Каскад-Плюс",Волинська дирекція УДППЗ,ПАТ "Укртелеком",Ковельське МТМО.с. Дроздні.1.09:00-17:00вул. Теремнівська 71-87, 74-94, 96а В-1,2, вул. Прилуцька 3, 6-12вул. С. Стрільців, вул. Світла,вул. Козацької Слави2. 09:00-17:00вул. Гнідавська 29-41, 18-201. 9:00-17:00с.Головно2. 9:00-17:00с.Залісся3. 9:00-17:00с.Пульмо4. 9:00-17:00СР Дит. садок Магазини Школа Мед пункт с.Гуща, Миловань, частково Рівне1. 09:00-17:00 Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськб-р Шевченка, 33, 35вул.Кобзаря, 59-63, 64-80вул.Нововолинська, 112. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Симиренкавул.Волинська, 55-61, 52-74пров.Волинськийвул.Червоноградська, 21-33вул.В.Івасюка, 29-35вул.Лісна, 201. 9:00-17:00м.Рожище контора м.Рожище, вул.Сковороди, Промислова, Я.Мудрого2. 9:00-17:00с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна с.Доросині вул..Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.3. 9:00-17:00с.Дмитрівка вул..Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова1. 10:00-17:00с. Дубечне2. 10:00-17:00с. Дубечне3. 10:00-17:00с. Сьомаки,Рудня,Кукуріки1. 09:00-17:00СКЗ, ТзОВ « ВВ АГРО» - пекарня, ФОП Поприч О.М.- магазин с.Дуліби2. 10:00-17:00 ФАП, ФОП Іллюшик Н.Є.- магазин, церква с.Городилець3. 10:00-12:00 с.Городилець4 ПЛ-0,4 кВКТП-279Л-5 12:00-14:00 МУВГ- адмінприміщення, гараж с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, Першотравнева5. 14:00-16:00 АТС, пошта, водокачка, аптека, ветаптека, ФОП Лапчук магазин « Дари Волині», ФОП Ничипорук, Захарків, Колбасюк, Патійчук, Піскуровський, Чамбула – торг.павільйон с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Щорса6. 12:00-15:00с.м.т.Турійськ вул.Енергетиків7. 09:00-17:00ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва

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