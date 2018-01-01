У Луцькраді хочуть звернутися до Кабміну щодо пенсій військовим

Депутати Луцької міської ради хочуть надіслати звернення до Президента та Кабінету Міністрів щодо перерахунку та виплати пенсій колишнім військовим.Про це йшлося 23 січня під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Депутатповідомив, що під будівлею Волинської ОДА протестували військові пенсіонери. Вони підготували звернення, яке підтримали чимало посадовців. У цьому зверненні військові вимагають зупинити процес внесення змін до Законів, які регулюють перерахунок пенсій для військовослужбовців з урахуванням нового грошового забезпечення, перерахувати пенсії та покарати винних у виникненні цієї ситуації.Отож? депутати пропонують на сесію винести питання про звернення до Кабміну від імені Луцької міської ради щодо перерахунку та виплати пенсій.