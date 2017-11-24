Повідомили, що на Волині будуть робити з молоком, яке приймають від населення
Сьогодні, 18:43
Згідно зі стандартами та вимогами Євросоюзу, з 1 січня цього року домашнє молоко мало б бути під забороною продажу. Проте цю норму відтермінували ще на півроку.
У Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації повідомили, що нині молокопереробні заводи купують молоко від населення за ціною від 5 до 6 гривень, - пише ВРД НТСУ.
Заготівлею молока на Волині займається більше 30 суб’єктів господарювання. Працює більше 600 пунктів прийому корисного тваринного продукту, які оснащені первинним обладнанням для перевірки його якості.
"Є норми ДСТУ, і таке молоко рахується другого класу. Хоча є на території області заготівельні пункти, які беруть молоко першим класом. Молокопереробні підприємства будуть брати. На сьогодні 80% молока на території області отримуємо від населення. А сировину де взяти? Зараз міністерством розробляється наказ, яким буде передбачено перехідний період на 3 роки. Після закінчення перехідного періоду молоко другого ґатунку будуть брати на нехарчові цілі – це кормові добавки і козаїни. Суть питання другого ґатунку – питання якості" – розповів заступник директора Департаменту АПР облдержадміністрації Юрій Юрченко.
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У Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації повідомили, що нині молокопереробні заводи купують молоко від населення за ціною від 5 до 6 гривень, - пише ВРД НТСУ.
Заготівлею молока на Волині займається більше 30 суб’єктів господарювання. Працює більше 600 пунктів прийому корисного тваринного продукту, які оснащені первинним обладнанням для перевірки його якості.
"Є норми ДСТУ, і таке молоко рахується другого класу. Хоча є на території області заготівельні пункти, які беруть молоко першим класом. Молокопереробні підприємства будуть брати. На сьогодні 80% молока на території області отримуємо від населення. А сировину де взяти? Зараз міністерством розробляється наказ, яким буде передбачено перехідний період на 3 роки. Після закінчення перехідного періоду молоко другого ґатунку будуть брати на нехарчові цілі – це кормові добавки і козаїни. Суть питання другого ґатунку – питання якості" – розповів заступник директора Департаменту АПР облдержадміністрації Юрій Юрченко.
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