Повідомили, що на Волині будуть робити з молоком, яке приймають від населення





У Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації повідомили, що нині молокопереробні заводи купують молоко від населення за ціною від 5 до 6 гривень, - пише



Заготівлею молока на Волині займається більше 30 суб’єктів господарювання. Працює більше 600 пунктів прийому корисного тваринного продукту, які оснащені первинним обладнанням для перевірки його якості.



"Є норми ДСТУ, і таке молоко рахується другого класу. Хоча є на території області заготівельні пункти, які беруть молоко першим класом. Молокопереробні підприємства будуть брати. На сьогодні 80% молока на території області отримуємо від населення. А сировину де взяти? Зараз міністерством розробляється наказ, яким буде передбачено перехідний період на 3 роки. Після закінчення перехідного періоду молоко другого ґатунку будуть брати на нехарчові цілі – це кормові добавки і козаїни. Суть питання другого ґатунку – питання якості" – розповів заступник директора Департаменту АПР облдержадміністрації Юрій Юрченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно зі стандартами та вимогами Євросоюзу, з 1 січня цього року домашнє молоко мало б бути під забороною продажу. Проте цю норму відтермінували ще на півроку.У Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації повідомили, що нині молокопереробні заводи купують молоко від населення за ціною від 5 до 6 гривень, - пише ВРД НТСУ Заготівлею молока на Волині займається більше 30 суб’єктів господарювання. Працює більше 600 пунктів прийому корисного тваринного продукту, які оснащені первинним обладнанням для перевірки його якості."Є норми ДСТУ, і таке молоко рахується другого класу. Хоча є на території області заготівельні пункти, які беруть молоко першим класом. Молокопереробні підприємства будуть брати. На сьогодні 80% молока на території області отримуємо від населення. А сировину де взяти? Зараз міністерством розробляється наказ, яким буде передбачено перехідний період на 3 роки. Після закінчення перехідного періоду молоко другого ґатунку будуть брати на нехарчові цілі – це кормові добавки і козаїни. Суть питання другого ґатунку – питання якості" – розповів заступник директора Департаменту АПР облдержадміністрації Юрій Юрченко.

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