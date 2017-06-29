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ЗНО 2018: повідомили дати додаткового тестування

ЗНО 2018: повідомили дати додаткового тестування
Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 2 по 11 липня.

Про це повідомив на прес-конференції директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, – пишуть Факти ICTV із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також нагадав, що основна сесія ЗНО пройде з 22 травня по 23 червня.

«Основна сесія має розпочатися 22 травня зовнішнім незалежним оцінюванням з математики і триватиме до 13 червня ЗНО з хімії», – сказав він. Карандій також уточнив, що реєстрація на ЗНО триватиме з 6 лютого по 19 березня, змінювати реєстраційні дані можна до 2 квітня.

Раніше повідомлялося, що тестування з математики відбудеться 22 травня, з української мови та літератури – 24 травня, іспанської, німецької, французької мов – 29 травня, англійської мови – 1 червня, біології – 4 червня, історії України – 6 червня, географії – 8 червня, фізики – 11 червня, хімії – 13 червня.

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Теги: освіта, ЗНО
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