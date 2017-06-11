Позивний «Турист»: «Ми відвикли жити у власній країні»

«Кіборг» із Волинівважає, що перш ніж критикувати когось, варто подивитися на себе. Адже часто ми хочемо поступів від владців, коли самі не готові змінюватися навіть в елементарних питаннях.Про це він розповів в інтерв’юЧоловік вважає, що, на жаль, багато українців відвикли жити у власній країні та поводяться так, наче завтра звідси виїдуть.«Для мене рецепт не впадати в тотальну зраду - дивитися на людей і речі тверезо. Колись я дуже захоплювався українським народом, пишався, які ми дружні і працьовиті. Але коли побачив, скільком людям було і є пофіг на війну, я розчарувався. Ми такі самі, як інші - не кращі й не гірші, а відбиток радянського минулого лишиться ще не на одному поколінні. Ми відвикли жити у власній країні, ми не розуміємо, що це наша Батьківщина. Більшість поводяться так, наче завтра вони чи їхні діти виїдуть звідси. Ніхто не хоче десь там глибоко зізнатися собі, що він народився тут і тут помре, і саме від нього залежить те, в якій країні йому жити», - каже він.«Я хочу в першу чергу міняти себе. Я багато чого переоцінив. Нині для мене Україна і держава – не абстрактні поняття, а те, де я живу і що я роблю для цієї держави. Кожен українець, перш ніж критикувати владу, має глянути на себе - чи ти платиш податки, чи даєш хабарі, крадеш, чи навіть просто смітиш. Мені просто виносить мозок, коли люди, які живуть у цьому місті, ходять на пляжі і вулиці, самі ж їх засмічують. Що говорити про чиновника, який бере хабарі і має з цього конкретний зиск, від якого не хоче відмовитися, якщо ви не можете переконати себе викинути папірчик у смітник? Якщо люди цього не переосмислять в банальних речах, то не варто очікувати на масштабне викорінення корупції - треба й самому мінятися. Але, знаєте, зміни є, я за собою помічаю. Колись я міг перейти дорогу на червоне світло, якщо немає машин. Зараз я завжди чекаю зелене, і люди навпроти теж чекають, та якщо піде хтось один, то перебіжать всі. Добре, що зараз чекають все більше людей», - вважає захисник ДАПу.