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Головний педіатр Луцька пояснила, чому необхідні щеплення дітей

Головний педіатр Луцька пояснила, чому необхідні щеплення дітей
Міський педіатр Світлана Ніколаєнко розповідає про вакцинацію дітей як "єдиний засіб профілактики і боротьби зі складними захворюваннями".

Лікарка запевняє, що це "єдине спасіння", щоб вберегтись від хвороб, - повідомляє Конкурент.

"Треба вакцинувати дітей. Тому що визнано у всьому світі, що вакцинація – це єдиний засіб для профілактики і боротьби зі складними захворюваннями. До слова, наш календар щеплень, у порівнянні з календарями щеплень інших країн світу, набагато менший.

У нас є основні захворювання, від яких ми проводимо вакцинацію: БЦЖ, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт, вірусний гепатит В, гемофільна інфекція, кір, паротит, краснуха. Це складні захворювання, і якщо вони виникають, то дуже швидко поширюються спалахи та епідемії, які складні в плані лікування. Єдине спасіння – це вакцинація" - інформує Світлана Ніколаєнко.

Головний педіатр Луцька наводить статистичні дані спалаху кору впродовж 2016-2017 рр. Вона переконливо доводить, що вакцинація вкрай необхідна дітям.

"От зараз в нас в Україні спалах кору. І за 11 місяців 2017 року зареєстровано 3 382 випадки захворювання на цю недугу. В той час, як за аналогічний період 2016 року ця цифра становила лише 78. Вже зареєстровано 5 випадків смертей від кору. Щоб у XXI столітті помирали діти від кору, то це на чиїй совісті має бути? От якби ці діти були вакциновані, вони би не померли. Вакцинація захищає від захворювань на кір і ускладнень. Тобто якщо ми вакциновані, ми перенесемо кір легше. Існує антивакцинальна кампанія, і кому вона вигідна – невідомо.

Втім це все ще залежить від свідомості наших людей. Вважаю варто довіряти людям в білих халатах, а не бабусям чи сусідам. Так, є страхи, яку реакцію дасть вакцина, але ця реакція допустима і передбачена в інструкції".

Світлана Ніколаєнко зауважила, що відповідальне ставлення батьків до щеплення дасть набагато кращий ефект, ніж уникнення вакцинації.

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Теги: Захворювання, вакцинація, педіатр
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Коментарі 2
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І ще хай би додала, що причина масових відмов - неякісна гуманітарка-вакцина і заробляння мільйонів на здопов'і наших дітей!!!
Р.S..Щеплення дитині роблю,але купую за власні гроші нормальну вакцину!...
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Так! адреску ділєра підкинь
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