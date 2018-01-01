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Викрили членів комісії, які за призначення інвалідності вимагали 50 тисяч. ФОТО

Викрили членів комісії, які за призначення інвалідності вимагали 50 тисяч. ФОТО
У Львові СБУ спільно з поліцією викрила на хабарі посадовців медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), які вимагали у чоловіка 50 тис. грн за сприяння у призначенні йому третьої групи інвалідності.

Про це повідомила прес-служба Управління СБУ у Львівській області, – пише Zaxid.net.

У чоловіка, якому законом передбачене призначення третьої групи інвалідності, за сприяння у цьому один з керівників МСЕК та його підлеглий вимагали гроші. Зловмисників затримали під час отримання грошей на робочому місці.

Злочин кваліфікували за ч. 3 ст. 368 («Одержання хабара»). Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.
Викрили членів комісії, які за призначення інвалідності вимагали 50 тисяч. ФОТО
Викрили членів комісії, які за призначення інвалідності вимагали 50 тисяч. ФОТО
Викрили членів комісії, які за призначення інвалідності вимагали 50 тисяч. ФОТО

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Теги: хабар
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Коментарі 1
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Оце масштаб! А луцьких ніщєбродів за копійки розігнали-засудили...
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