Викрили членів комісії, які за призначення інвалідності вимагали 50 тисяч. ФОТО





Про це повідомила прес-служба Управління СБУ у Львівській області, – пише



У чоловіка, якому законом передбачене призначення третьої групи інвалідності, за сприяння у цьому один з керівників МСЕК та його підлеглий вимагали гроші. Зловмисників затримали під час отримання грошей на робочому місці.



Злочин кваліфікували за ч. 3 ст. 368 («Одержання хабара»). Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові СБУ спільно з поліцією викрила на хабарі посадовців медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), які вимагали у чоловіка 50 тис. грн за сприяння у призначенні йому третьої групи інвалідності.Про це повідомила прес-служба Управління СБУ у Львівській області, – пише Zaxid.net У чоловіка, якому законом передбачене призначення третьої групи інвалідності, за сприяння у цьому один з керівників МСЕК та його підлеглий вимагали гроші. Зловмисників затримали під час отримання грошей на робочому місці.Злочин кваліфікували за ч. 3 ст. 368 («Одержання хабара»). Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

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