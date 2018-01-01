Викрили членів комісії, які за призначення інвалідності вимагали 50 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 15:57
У Львові СБУ спільно з поліцією викрила на хабарі посадовців медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), які вимагали у чоловіка 50 тис. грн за сприяння у призначенні йому третьої групи інвалідності.
Про це повідомила прес-служба Управління СБУ у Львівській області, – пише Zaxid.net.
У чоловіка, якому законом передбачене призначення третьої групи інвалідності, за сприяння у цьому один з керівників МСЕК та його підлеглий вимагали гроші. Зловмисників затримали під час отримання грошей на робочому місці.
Злочин кваліфікували за ч. 3 ст. 368 («Одержання хабара»). Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.
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Про це повідомила прес-служба Управління СБУ у Львівській області, – пише Zaxid.net.
У чоловіка, якому законом передбачене призначення третьої групи інвалідності, за сприяння у цьому один з керівників МСЕК та його підлеглий вимагали гроші. Зловмисників затримали під час отримання грошей на робочому місці.
Злочин кваліфікували за ч. 3 ст. 368 («Одержання хабара»). Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.
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Коментарі 1
Оце масштаб! А луцьких ніщєбродів за копійки розігнали-засудили...
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