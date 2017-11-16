Волинські спортсменки отримуватимуть президентські стипендії

Петро Порошенко підписав указ про призначення стипендій для видатних волинян-спортсменів та їх тренерів.



Про це йдеться на офіційному



Так, стипендії Президента України видатним спортсменам та тренерам України з олімпійських видів спорту призначили:



Беломоїній Яні Борисівні – чемпіонці Європи 2017 року з велосипедного спорту, у розмірі 7 тисяч гривень. Її тренер Гавриленко Максим отримуватиме стипендію у розмірі 3,5 тисячі гривень.



Повх Марії Миколаївні – бронзовій призерці чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках і каное, призначили стипендію у розмірі 4 тисяч гривень. Її тренеру Повху Роману Федоровичу - 4 тисяч гривень.



Ткач Юлії Анатоліївні – срібній призерці чемпіонату світу 2017 року з боротьби вільної, у розмірі 9 тисяч гривень. її тренеру Ткачу Олександру Леонідовичу - теж дали стипендію у 9 тисяч гривень.

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