Волинські спортсменки отримуватимуть президентські стипендії
Сьогодні, 15:59
Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення стипендій для видатних волинян-спортсменів та їх тренерів.
Про це йдеться на офіційному сайті Президента.
Так, стипендії Президента України видатним спортсменам та тренерам України з олімпійських видів спорту призначили:
Беломоїній Яні Борисівні – чемпіонці Європи 2017 року з велосипедного спорту, у розмірі 7 тисяч гривень. Її тренер Гавриленко Максим отримуватиме стипендію у розмірі 3,5 тисячі гривень.
Повх Марії Миколаївні – бронзовій призерці чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках і каное, призначили стипендію у розмірі 4 тисяч гривень. Її тренеру Повху Роману Федоровичу - 4 тисяч гривень.
Ткач Юлії Анатоліївні – срібній призерці чемпіонату світу 2017 року з боротьби вільної, у розмірі 9 тисяч гривень. її тренеру Ткачу Олександру Леонідовичу - теж дали стипендію у 9 тисяч гривень.
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Про це йдеться на офіційному сайті Президента.
Так, стипендії Президента України видатним спортсменам та тренерам України з олімпійських видів спорту призначили:
Беломоїній Яні Борисівні – чемпіонці Європи 2017 року з велосипедного спорту, у розмірі 7 тисяч гривень. Її тренер Гавриленко Максим отримуватиме стипендію у розмірі 3,5 тисячі гривень.
Повх Марії Миколаївні – бронзовій призерці чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках і каное, призначили стипендію у розмірі 4 тисяч гривень. Її тренеру Повху Роману Федоровичу - 4 тисяч гривень.
Ткач Юлії Анатоліївні – срібній призерці чемпіонату світу 2017 року з боротьби вільної, у розмірі 9 тисяч гривень. її тренеру Ткачу Олександру Леонідовичу - теж дали стипендію у 9 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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