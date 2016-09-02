У Ківерцях відкрили оновлене пологове відділення. ВІДЕО





Така інформація розміщена на сайті



Варто зазначити, що над об’єктом працювали упродовж трьох років. Для капітального ремонту приміщення залучили будівельну організацію «Промбуд-5».



Так, упродовж 2016-2017 років зробили капітальний ремонт 10-ти палат сумісного перебування матері й дитини на 24 ліжкомісця. Обладнали й кімнати для медичного персоналу, два санвузли, один пологовий зал, післяпологові приміщення, маніпуляційну.



Окрім того, повністю відремонтували систему водопостачання та каналізації, замінили підлогу, двері, провели сучасні електромережі. Кімнати для породіль і дітей просторі, світлі та затишні. Майбутні батьки зможуть почувати себе комфортно, а із кваліфікованим персоналом – впевнено.



"Нинішнє відкриття відділення – ще одне підтвердження того, наскільки важливо поєднувати зусилля усіх гілок влади, наскільки важливо розуміти проблеми, що стоять перед нами сьогодні щодо підтримки нормального стану наших лікарняних закладів. Ми спільно – велика сила, потужна держава і громада, об’єднуймося, робімо усе для того, аби кожен волинянин відчував цю турботу", – звернувся до присутніх Володимир Гунчик.



Що ж до джерел фінансування, то для проведення зазначених робіт залучили кошти обласного та місцевого бюджетів. Так, за 2016 рік використали 730 тис. грн: 470 тис. грн – з обласного та 260 тис. грн із місцевого бюджетів. У 2017-му освоїли 1 млн 361,698 тис. грн, де з обласної скарбниці – 900 тис. грн, місцевої – 461,698 тис. грн.



"Зараз хоч і складний для України час, але на теренах Ківерцівщини ми зробили досить багато: відкрили два садочки, перекрили чимало шкіл, відремонтували тамтешнє опалення, замінили котли, придбали шкільні автобуси і багато іншого. Усе це свідчить про те, що ми працюємо правильно: один одному допомагаємо, дослухаємось, тому дякую усім, хто долучився до цієї гарної події", – привітав Валерій Ткачук.



Варто зазначити, що проект відповідає загальнодержавній стратегії регіонального розвитку, а також сприяє доступу до якісних медичних послуг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському районі відкрили оновлене акушерсько-гінекологічне відділення.Така інформація розміщена на сайті Волинської облдержадміністрації Варто зазначити, що над об’єктом працювали упродовж трьох років. Для капітального ремонту приміщення залучили будівельну організацію «Промбуд-5».Так, упродовж 2016-2017 років зробили капітальний ремонт 10-ти палат сумісного перебування матері й дитини на 24 ліжкомісця. Обладнали й кімнати для медичного персоналу, два санвузли, один пологовий зал, післяпологові приміщення, маніпуляційну.Окрім того, повністю відремонтували систему водопостачання та каналізації, замінили підлогу, двері, провели сучасні електромережі. Кімнати для породіль і дітей просторі, світлі та затишні. Майбутні батьки зможуть почувати себе комфортно, а із кваліфікованим персоналом – впевнено."Нинішнє відкриття відділення – ще одне підтвердження того, наскільки важливо поєднувати зусилля усіх гілок влади, наскільки важливо розуміти проблеми, що стоять перед нами сьогодні щодо підтримки нормального стану наших лікарняних закладів. Ми спільно – велика сила, потужна держава і громада, об’єднуймося, робімо усе для того, аби кожен волинянин відчував цю турботу", – звернувся до присутніх Володимир Гунчик.Що ж до джерел фінансування, то для проведення зазначених робіт залучили кошти обласного та місцевого бюджетів. Так, за 2016 рік використали 730 тис. грн: 470 тис. грн – з обласного та 260 тис. грн із місцевого бюджетів. У 2017-му освоїли 1 млн 361,698 тис. грн, де з обласної скарбниці – 900 тис. грн, місцевої – 461,698 тис. грн."Зараз хоч і складний для України час, але на теренах Ківерцівщини ми зробили досить багато: відкрили два садочки, перекрили чимало шкіл, відремонтували тамтешнє опалення, замінили котли, придбали шкільні автобуси і багато іншого. Усе це свідчить про те, що ми працюємо правильно: один одному допомагаємо, дослухаємось, тому дякую усім, хто долучився до цієї гарної події", – привітав Валерій Ткачук.Варто зазначити, що проект відповідає загальнодержавній стратегії регіонального розвитку, а також сприяє доступу до якісних медичних послуг.

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