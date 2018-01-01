Поховали солістку The Cranberries. ФОТО

Долорес О’Ріордан.



Похорон відбувся сьогодні, 23 січня, – пише



Виконавицю поховали у її рідному селищі Баллібрекен. Попрощатися зі співачкою прийшли її найближчі друзі та родичі. Вони несли квіти та портрети Долорес. Хтось не стримував емоцій і плакав.



Нагадаємо, що солістка The Cranberries Долорес О’Ріордан



Причини смерті О’Ріордан у поліції оголошувати відмовилися.



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