Поховали солістку The Cranberries. ФОТО
Сьогодні, 16:18
В Ірландії в останню путь провели солістку гурту The Cranberries Долорес О’Ріордан.
Похорон відбувся сьогодні, 23 січня, – пише ТСН.
Виконавицю поховали у її рідному селищі Баллібрекен. Попрощатися зі співачкою прийшли її найближчі друзі та родичі. Вони несли квіти та портрети Долорес. Хтось не стримував емоцій і плакав.
Нагадаємо, що солістка The Cranberries Долорес О’Ріордан померла 15 січня у Лондоні. До столиці Великобританії артистка прилетіла, щоб записати нову композицію.
Причини смерті О’Ріордан у поліції оголошувати відмовилися.
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Похорон відбувся сьогодні, 23 січня, – пише ТСН.
Виконавицю поховали у її рідному селищі Баллібрекен. Попрощатися зі співачкою прийшли її найближчі друзі та родичі. Вони несли квіти та портрети Долорес. Хтось не стримував емоцій і плакав.
Нагадаємо, що солістка The Cranberries Долорес О’Ріордан померла 15 січня у Лондоні. До столиці Великобританії артистка прилетіла, щоб записати нову композицію.
Причини смерті О’Ріордан у поліції оголошувати відмовилися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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