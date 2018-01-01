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Поховали солістку The Cranberries. ФОТО

Поховали солістку The Cranberries. ФОТО
В Ірландії в останню путь провели солістку гурту The Cranberries Долорес О’Ріордан.

Похорон відбувся сьогодні, 23 січня, – пише ТСН.

Виконавицю поховали у її рідному селищі Баллібрекен. Попрощатися зі співачкою прийшли її найближчі друзі та родичі. Вони несли квіти та портрети Долорес. Хтось не стримував емоцій і плакав.

Нагадаємо, що солістка The Cranberries Долорес О’Ріордан померла 15 січня у Лондоні. До столиці Великобританії артистка прилетіла, щоб записати нову композицію.

Причини смерті О’Ріордан у поліції оголошувати відмовилися.

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Теги: Долорес О'Ріордан, смерть
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