Луцькі прикордонники знайшли вантажівку «нашпиговану» сигаретами. ВІДЕО
Сьогодні, 16:26
В міжнародному пункті пропуску «Городище» луцькі прикордонники у вантажівці знайшли 540 ящиків сигарет.
Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.
Зазначається, що громадянин Сербії приховав їх під пакунками з паливними гранулами. Вантажівкою іноземець рухався транзитом із Білорусі до Сербії.
По даному факту до слідчого підрозділу направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України. Подальші заходи будуть проводитись в рамках кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.
Зазначається, що громадянин Сербії приховав їх під пакунками з паливними гранулами. Вантажівкою іноземець рухався транзитом із Білорусі до Сербії.
По даному факту до слідчого підрозділу направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України. Подальші заходи будуть проводитись в рамках кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, скільки Аваков заробив за рік
Сьогодні, 16:57
Луцькі прикордонники знайшли вантажівку «нашпиговану» сигаретами. ВІДЕО
Сьогодні, 16:26
У Луцькому зоопарку народилося мавпеня. ФОТО
Сьогодні, 16:24
Поховали солістку The Cranberries. ФОТО
Сьогодні, 16:18
Медіа