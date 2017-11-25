Луцькі прикордонники знайшли вантажівку «нашпиговану» сигаретами. ВІДЕО





Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.



Зазначається, що громадянин Сербії приховав їх під пакунками з паливними гранулами. Вантажівкою іноземець рухався транзитом із Білорусі до Сербії.



По даному факту до слідчого підрозділу направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України. Подальші заходи будуть проводитись в рамках кримінального провадження.





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