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Луцькі прикордонники знайшли вантажівку «нашпиговану» сигаретами. ВІДЕО

Луцькі прикордонники знайшли вантажівку «нашпиговану» сигаретами. ВІДЕО
В міжнародному пункті пропуску «Городище» луцькі прикордонники у вантажівці знайшли 540 ящиків сигарет.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

Зазначається, що громадянин Сербії приховав їх під пакунками з паливними гранулами. Вантажівкою іноземець рухався транзитом із Білорусі до Сербії.

По даному факту до слідчого підрозділу направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України. Подальші заходи будуть проводитись в рамках кримінального провадження.


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Теги: Городище, сигарети, прикордонники
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