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У Луцькому зоопарку народилося мавпеня. ФОТО

У Луцькому зоопарку народилося мавпеня. ФОТО
У зелених мавпочок, які мешкають 3-й рік поспіль у Луцькому зоопарку, – чергове поповнення.

За попередньою інформацією, це «хлопчик», – повідомляють на сторінці установи у Facebook.

Як відомо, в жовтні 2015-го, з нагоди відкриття після реконструкції, харківський «Екопарк Фельдмана» подарував зоопарку двох зелених мавпочок. «Це означає, що вертаються мавпи, яких не було у нас протягом минулих двадцяти років», – зазначила тоді директор підприємства Людмила Денисенко.

А березень 2016-го приніс щодо цих тварин першу гарну звістку – у пари, яка замешкала у Луцькому зоопарку, народилося дитинча. Маля (самця) назвали Аватаром. І вже у грудні того ж року у нього з’явилася сестричка – Санта.

«Сімейство стало надзвичайно популярним серед відвідувачів. І не лише тому, що тваринки – екзотичні. Спостерігати за стосунками у цій родині – особливе задоволення. Тож і відвідувачів поблизу їхнього вольєру – завжди чимало», – йдеться в повідомленні.

А на завершення 2017-го зелені мавпочки потішили і себе, і колектив КП, і відвідувачів черговою гарною новиною про поповненням у цих приматів. Маля народилося на початку грудня.

«Нині ж щиро запрошуємо на гостину. Повірте, що не зможете відірватися від вольєру, спостерігаючи, як мама піклується про маля, як оберігає сімейство татусь, як бавляться із найменшеньким його старші братик та сестрички. Кумедні та трепетно-ніжні зелені мавпочки чекають на вас, наші давні і нові друзі!» – запрошують в зоопарку.

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Теги: зоопарк, добро, варте уваги
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