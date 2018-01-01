Картку лучанина застосовуватимуть не тільки у громадському транспорті
Сьогодні, 16:55
У місті продовжують розробляти так звану Картку лучанина, яка допоможе Луцьку оптимізувати витрати з бюджету на проїзд у громадському транспорті.
Про це ішлося на засіданні транспортної комісії у понеділок, 22 січня, - пише Район.Луцьк.
Картку лучанина планують запровадити у рамках програми соціально-економічного розвитку міста вже цього року. Таку систему вирішили встановити після невдалої спроби впровадження електронного обліку пасажирів через валідатори.
Картка допоможе міській раді облікувати точну кількість «пільговиків», яких перевозить громадський транспорт міста, а також позбавити працівників транспортної мережі доступу до готівки, що зменшить кількість зловживань на комунальних підприємствах-перевізниках.
Ще раніше можновладці повідомляли, що картка може бути застосована і у інших сферах, як от під час індивідуального обрахунку тарифів на постачання комунальних послуг.
Наразі над проектами створення картки працюють спеціалісти «ПриватБанк» та «ОщадБанк».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це ішлося на засіданні транспортної комісії у понеділок, 22 січня, - пише Район.Луцьк.
Картку лучанина планують запровадити у рамках програми соціально-економічного розвитку міста вже цього року. Таку систему вирішили встановити після невдалої спроби впровадження електронного обліку пасажирів через валідатори.
Картка допоможе міській раді облікувати точну кількість «пільговиків», яких перевозить громадський транспорт міста, а також позбавити працівників транспортної мережі доступу до готівки, що зменшить кількість зловживань на комунальних підприємствах-перевізниках.
Ще раніше можновладці повідомляли, що картка може бути застосована і у інших сферах, як от під час індивідуального обрахунку тарифів на постачання комунальних послуг.
Наразі над проектами створення картки працюють спеціалісти «ПриватБанк» та «ОщадБанк».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
коли рак свисне на вигині судноплавної водної артерії Стир!
Останні новини
У Луцькраді хочуть звернутися до Кабміну щодо пенсій військовим
Сьогодні, 17:13
Повідомили, скільки Аваков заробив за рік
Сьогодні, 16:57
Картку лучанина застосовуватимуть не тільки у громадському транспорті
Сьогодні, 16:55
У Луцькому зоопарку народилося мавпеня. ФОТО
Сьогодні, 16:24
Медіа