Картку лучанина застосовуватимуть не тільки у громадському транспорті





Про це ішлося на засіданні транспортної комісії у понеділок, 22 січня, - пише



Картку лучанина планують запровадити у рамках програми соціально-економічного розвитку міста вже цього року. Таку систему вирішили встановити після невдалої спроби впровадження електронного обліку пасажирів через валідатори.



Картка допоможе міській раді облікувати точну кількість «пільговиків», яких перевозить громадський транспорт міста, а також позбавити працівників транспортної мережі доступу до готівки, що зменшить кількість зловживань на комунальних підприємствах-перевізниках.



Ще раніше можновладці повідомляли, що картка може бути застосована і у інших сферах, як от під час індивідуального обрахунку тарифів на постачання комунальних послуг.



Наразі над проектами створення картки працюють спеціалісти «ПриватБанк» та «ОщадБанк».

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