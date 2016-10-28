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У Луцьку підприємець вимагає скасувати рішення про демонтаж кіосків на автостанції

У Луцьку підприємець вимагає скасувати рішення про демонтаж кіосків на автостанції
Муніципали помилково хотіли демонтувати кіоски підприємця Оксани Імберовської, які знаходяться у приміщенні автостанції.

Про це йшлося 23 січня під час засідання комісії з питань розвитку підприємництва. Вона звернулась до виконкому міськради скасувати рішення про демонтаж кіосків, - повідомляє Конкурент.

Депутат Олександр Козлюк сказав, що ці споруди розташовані у стаціонарній будівлі автостанції і їх не можна назвати тимчасовими на відміну від тих, які знаходяться поза зоною автостанції. У підприємця є всі необхідні документи на ці кіоски.

"Це фактично втручання в будь-яку господарську діяльність нами, як виконавчим комітетом", – сказав Олександр Козлюк.

Відтак депутати вирішили задовольнити заяву підприємця і винести на сесію проект рішення про скасування рішення виконкому.


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Теги: Муніципали, кіоски, автостанція
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