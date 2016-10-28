У Луцьку підприємець вимагає скасувати рішення про демонтаж кіосків на автостанції

Оксани Імберовської, які знаходяться у приміщенні автостанції.



Про це йшлося 23 січня під час засідання комісії з питань розвитку підприємництва. Вона звернулась до виконкому міськради скасувати рішення про демонтаж кіосків, - повідомляє



Депутат Олександр Козлюк сказав, що ці споруди розташовані у стаціонарній будівлі автостанції і їх не можна назвати тимчасовими на відміну від тих, які знаходяться поза зоною автостанції. У підприємця є всі необхідні документи на ці кіоски.



"Це фактично втручання в будь-яку господарську діяльність нами, як виконавчим комітетом", – сказав Олександр Козлюк.



Відтак депутати вирішили задовольнити заяву підприємця і винести на сесію проект рішення про скасування рішення виконкому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Муніципали помилково хотіли демонтувати кіоски підприємця, які знаходяться у приміщенні автостанції.Про це йшлося 23 січня під час засідання комісії з питань розвитку підприємництва. Вона звернулась до виконкому міськради скасувати рішення про демонтаж кіосків, - повідомляє Конкурент Депутат Олександр Козлюк сказав, що ці споруди розташовані у стаціонарній будівлі автостанції і їх не можна назвати тимчасовими на відміну від тих, які знаходяться поза зоною автостанції. У підприємця є всі необхідні документи на ці кіоски."Це фактично втручання в будь-яку господарську діяльність нами, як виконавчим комітетом", – сказав Олександр Козлюк.Відтак депутати вирішили задовольнити заяву підприємця і винести на сесію проект рішення про скасування рішення виконкому.

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