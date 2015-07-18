Повідомили, скільки Аваков заробив за рік
Сьогодні, 16:57
Заробітна плата міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у 2017 році становила 710 тисяч 98 гривень.
Про це йеться у відповіді відомства на запит Інтерфакс-Україна, – пише Еспресо.
Зазначається, що із загальної суми зарплати оклад очільника МВС становив 192 тисячі гривень; надбавка за інтенсивність праці – 192 тисячі гривень; надбавка за вислугу років – 57,6 тисяч гривень; надбавка державним експертам з питань таємниць – 38,4 тисячі гривень; надбавка за роботу з таємними документами – 38,4 тисячі гривень, відпускні – 46 тисяч 560 гривень, інші виплати – 145 тисяч 138,87 гривень.
Загальний розмір нарахованої зарплати становив 710 тисяч 98,87 гривень, після утримання податків і зборів – 571 тисяч 629,6 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йеться у відповіді відомства на запит Інтерфакс-Україна, – пише Еспресо.
Зазначається, що із загальної суми зарплати оклад очільника МВС становив 192 тисячі гривень; надбавка за інтенсивність праці – 192 тисячі гривень; надбавка за вислугу років – 57,6 тисяч гривень; надбавка державним експертам з питань таємниць – 38,4 тисячі гривень; надбавка за роботу з таємними документами – 38,4 тисячі гривень, відпускні – 46 тисяч 560 гривень, інші виплати – 145 тисяч 138,87 гривень.
Загальний розмір нарахованої зарплати становив 710 тисяч 98,87 гривень, після утримання податків і зборів – 571 тисяч 629,6 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чоловік наклав на себе руки, коли його зупинили патрульні
Сьогодні, 17:20
У Луцькраді хочуть звернутися до Кабміну щодо пенсій військовим
Сьогодні, 17:13
Повідомили, скільки Аваков заробив за рік
Сьогодні, 16:57
Медіа