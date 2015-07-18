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Повідомили, скільки Аваков заробив за рік

Повідомили, скільки Аваков заробив за рік
Заробітна плата міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у 2017 році становила 710 тисяч 98 гривень.

Про це йеться у відповіді відомства на запит Інтерфакс-Україна, – пише Еспресо.

Зазначається, що із загальної суми зарплати оклад очільника МВС становив 192 тисячі гривень; надбавка за інтенсивність праці – 192 тисячі гривень; надбавка за вислугу років – 57,6 тисяч гривень; надбавка державним експертам з питань таємниць – 38,4 тисячі гривень; надбавка за роботу з таємними документами – 38,4 тисячі гривень, відпускні – 46 тисяч 560 гривень, інші виплати – 145 тисяч 138,87 гривень.

Загальний розмір нарахованої зарплати становив 710 тисяч 98,87 гривень, після утримання податків і зборів – 571 тисяч 629,6 гривень.

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Теги: Аваков, гроші
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