На Волині планують збільшення стипендії





Це стосується соціально вразливих категорій. Про це йшлось під час бюджетних слухань у Волинській обласній раді 23 січня, - пишуть



Як повідомила керівниця управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації Людмила Плахотна, загалом цьогорічний бюджет професійно-технічних навчальних закладів заплановано збільшити на 48 мільйонів гривень – до 205,861 мільйонів гривень. Невелику частину цих коштів вдасться покрити за рахунок державної субвенції (23,717 мільйони гривень) і залишків минулорічної субвенції (27,443 мільйонів гривень), решту скерують із обласного бюджету.



«Професійно-технічна освіта області працює на належному рівні, постійно оновлюється матеріально-технічна база навчальних закладів», – наголосила Людмила Плахотна.



Вона додала, що цьогоріч заплановано також у рамках освітньої реформи об’єднати частину таких навчальних закладів. Наприклад, буде створено Володимир-Волинський центр професійної освіти та багатопрофільний центр у Маневицькому районі.



Нагадаємо, загальний обсяг видатків на освітню галузь області, окрім професійно-технічної освіти, має сягнути майже 700 мільйонів гривень.

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