У центрі Луцька велика тягучка. Зіткнулися тролейбус і універсал
23 січень, 19:17
У центрі Луцька сталася аварія, через яку утворилася велика тягучка.
Це трапилося 23 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
На вулиці Винниченка навпроти прокуратури зітнулися тролейбус і універсал Skoda.
Автомобіль зазнав незначних пошкоджень.
Оскільки машина була застрахована, водій чекав на поліцію, і через це в центрі міста утворилася велика тягучка.
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Це трапилося 23 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
На вулиці Винниченка навпроти прокуратури зітнулися тролейбус і універсал Skoda.
Автомобіль зазнав незначних пошкоджень.
Оскільки машина була застрахована, водій чекав на поліцію, і через це в центрі міста утворилася велика тягучка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Тролейбус на єврономерах)))))
Тролейбус на бляхах????
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