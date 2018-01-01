Через сильний вітер у Луцьку може впасти електроопора





Про це йдеться на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.



Від сильного пориву вітру бетонний стовп міг впасти. Це місце вже обгородили.



Інспектор відразу повідомив про аварійну споруду диспетчеру ПрАТ «Волиньобленерго».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварійну електроопору виявив інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради по вулиці 8 березня.Про це йдеться на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.Від сильного пориву вітру бетонний стовп міг впасти. Це місце вже обгородили.Інспектор відразу повідомив про аварійну споруду диспетчеру ПрАТ «Волиньобленерго».

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