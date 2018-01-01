Через сильний вітер у Луцьку може впасти електроопора
23 січень, 21:16
Аварійну електроопору виявив інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради по вулиці 8 березня.
Про це йдеться на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.
Від сильного пориву вітру бетонний стовп міг впасти. Це місце вже обгородили.
Інспектор відразу повідомив про аварійну споруду диспетчеру ПрАТ «Волиньобленерго».
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Про це йдеться на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.
Від сильного пориву вітру бетонний стовп міг впасти. Це місце вже обгородили.
Інспектор відразу повідомив про аварійну споруду диспетчеру ПрАТ «Волиньобленерго».
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