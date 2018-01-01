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Через сильний вітер у Луцьку може впасти електроопора

Через сильний вітер у Луцьку може впасти електроопора
Аварійну електроопору виявив інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради по вулиці 8 березня.

Про це йдеться на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.

Від сильного пориву вітру бетонний стовп міг впасти. Це місце вже обгородили.

Інспектор відразу повідомив про аварійну споруду диспетчеру ПрАТ «Волиньобленерго».


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Теги: муніципали, Луцьк
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