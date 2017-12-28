Куди в Луцьку можна здати ялинку, щоб вона принесла користь





Про це пише



«Лучанам варто виносити ялинки до сміттєвих контейнерів, а «Луцькспецкомунтранс» в обов’язковому порядку їх прибере. Частина дерев переб’ють на щепу. Іншу частину передадуть до луцького зоопарку, з якими є у нас домовленість», – зазначив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Юрій Крась.



Директор зоопарку Людмила Денисенко зізнається, що тварини більше полюбляють ялину. Гілка цього дерева м’якша та голки не такі колючі. Соснам надають перевагу ведмеді, леви та тигри, – для них це справжня іграшка.



Дот речі, ялинка та сосна використовується для всіх тварин. Для деяких - це є їжа, для інших - хвойні дерева слугують прихистком.



«Декілька днів поспіль до зоопарку регулярно привозять сосни та ялинки житлово-комунальні господарства № 3, 6, 8 та «Луцькспецкомунтранс». Зоопарк готовий прийняти ще 10 машин дерев. Також власним транспортом дерева до зоопарку активно привозять небайдужі лучани», – розповіла директор зоопарку Людмила Денисенко.



У зоопарку є спеціальна служба прибирання, працівники якої ретельно оглядають дерева та сортують їх для подальшого використання. Залишки новорічних іграшок та гірлянд відбираються. Зовсім пошкоджені та «лисі» дерева використовуються як дрова. Ялинки, які були прикрашені штучним снігом, також йдуть на опалення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після новорічно-різдвяних свят лучани масово виносять ялинки на смітники, хоча могли б віддати у зоопарк.Про це пише Перший «Лучанам варто виносити ялинки до сміттєвих контейнерів, а «Луцькспецкомунтранс» в обов’язковому порядку їх прибере. Частина дерев переб’ють на щепу. Іншу частину передадуть до луцького зоопарку, з якими є у нас домовленість», – зазначив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськрадиДиректор зоопаркузізнається, що тварини більше полюбляють ялину. Гілка цього дерева м’якша та голки не такі колючі. Соснам надають перевагу ведмеді, леви та тигри, – для них це справжня іграшка.Дот речі, ялинка та сосна використовується для всіх тварин. Для деяких - це є їжа, для інших - хвойні дерева слугують прихистком.«Декілька днів поспіль до зоопарку регулярно привозять сосни та ялинки житлово-комунальні господарства № 3, 6, 8 та «Луцькспецкомунтранс». Зоопарк готовий прийняти ще 10 машин дерев. Також власним транспортом дерева до зоопарку активно привозять небайдужі лучани», – розповіла директор зоопарку Людмила Денисенко.У зоопарку є спеціальна служба прибирання, працівники якої ретельно оглядають дерева та сортують їх для подальшого використання. Залишки новорічних іграшок та гірлянд відбираються. Зовсім пошкоджені та «лисі» дерева використовуються як дрова. Ялинки, які були прикрашені штучним снігом, також йдуть на опалення.

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