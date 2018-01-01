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Волиняни цього року поліцію вже викликали майже 2 тисячі разів

Волиняни цього року поліцію вже викликали майже 2 тисячі разів
Упродовж перших двадцяти днів січня волиняни майже 2 тисячі разі зверталися по допомогу до патрульної поліції.

Про це повідомляє 12 канал.

За цей час правоохоронці затримали 39 водіїв, які кермували автівкою у стані алкогольного сп’яніння.

У поліції стверджують, що це ще невелика кількість затриманих нетверезих водіїв. Для порівняння, минулоріч за перші 20 днів нового року патрульні оформили майже 60 адмінпротоколів на громадян, які ризикнули сісти за кермо у нетверезому стані.

Також відомо, що 11 адмінпротоколів склали на тих лучан, які виявляли злісну непокору щодо правоохоронців.



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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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