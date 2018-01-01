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Муніципали завдали удару по торгівлі сурогатом у Луцьку

Муніципали завдали удару по торгівлі сурогатом у Луцьку
Під час відпрацювання щодо виявлення фактів продажу сурогатного алкоголю інспектори групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти Луцької міськради виявили дві точки його продажу.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.

На територіях загального користування по вулицях Кривий Вал, 45 та О.Шума, 27 муніципали вилучили у реалізаторів спиртне у скляній та пластиковій тарі.

На порушників складено адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.

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Теги: муніципали, Луцьк
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Коментарі 2
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Проведіть експертизу спиртного в "наливайках"...
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Ото новина...пф.в мене в мами сусід вврити спиртяку, а потім спідтишка продає біля автостанції...і хто його ловить, ніхто
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