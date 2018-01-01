Муніципали завдали удару по торгівлі сурогатом у Луцьку

Під час відпрацювання щодо виявлення фактів продажу сурогатного алкоголю інспектори групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти Луцької міськради виявили дві точки його продажу.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.На територіях загального користування по вулицях Кривий Вал, 45 та О.Шума, 27 муніципали вилучили у реалізаторів спиртне у скляній та пластиковій тарі.На порушників складено адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.