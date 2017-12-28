вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Луцькводоканал» просить кредит на зарплати

«Луцькводоканал» просить кредит на зарплати
Працівники «Луцькводоканалу» можуть залишитись без заробітної плати, якщо підприємство не отримає овердрафтовий кредит.

Про це під час засідання бюджетної комісії 23 січня заявив директор підприємства Іван Корчук, - пише Район. Луцьк.

Корчук просить міськраду надати дозвіл на взяття «Луцькводоканалу» овердрафтового кредиту, адже держава так і не виділила майже півтора мільйона на відшкодування різниці у тарифах. Ці кошти також мали б спрямувати на погашення ПДВ, але суму не профінансували.

Цьогоріч виділення грошей з державного бюджету знову не передбачають, адже різницю в тарифах перекидають на міську казну. Тому директор підприємства зазначає, що змушені брати кредит аби погасити борг.

До слова, підприємство уже не вперше намагається отримати дозвіл на кредит. Перша спроба не стала успішною через те, що банк поставив нові вимоги до сесійного рішення. Тому зараз простіше не вносити зміни у старий проект, а створити новий.

На бюджетній комісії депутати підтримали це питання. Та кінцеве рішення щодо кредиту приймуть на сесії Луцької міської ради, яка відбудеться 31 січня. Якщо рішення буде схвальним - підприємство зможе розрахуватися за кредит, уникнути штрафних санкцій та виплатити працівникам зарплати.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кредит, зарплата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Як посувається справа про зловживання керівника водоканалу ?..
Відповісти
Вибір редактора
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Співак з луцьким корінням рекламує російську компанію
Сьогодні, 07:54
Сотні учнів пішли до новозбудованої школи на Волині
Сьогодні, 06:49
«Луцькводоканал» просить кредит на зарплати
Сьогодні, 06:17
В Донецьку люди блукають околицями в пошуках сигналу Vodafone
Сьогодні, 04:52
Патрульна на побаченні затримала розбійника
Сьогодні, 03:37
Схожі новини
Волинські гірники не отримали зарплату за серпень Волинські гірники не отримали зарплату за серпень
11 січень, 17:19
В Україні піднімуть зарплати вчителям В Україні піднімуть зарплати вчителям
11 січень, 14:02
В Україні з січня підвищать зарплату вчителям В Україні з січня підвищать зарплату вчителям
28 грудень, 2017, 12:15
В Україні підвищать з січня «мінімалку» на 17% В Україні підвищать з січня «мінімалку» на 17%
22 грудень, 2017, 15:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто бачив поліського тигра?
23 січень, 11:56
 2
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
23 січень, 17:28
 1
У Луцькому зоопарку народилося мавпеня. ФОТО
23 січень, 16:24
 1
Головний педіатр Луцька пояснила, чому необхідні щеплення дітей
23 січень, 15:37
 1
Луцькі продавці «похоронних» квітів переселились з Соборності
23 січень, 11:40
 1
Медіа
відео
1/8