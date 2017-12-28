«Луцькводоканал» просить кредит на зарплати





Про це під час засідання бюджетної комісії 23 січня заявив директор підприємства Іван Корчук, - пише



Корчук просить міськраду надати дозвіл на взяття «Луцькводоканалу» овердрафтового кредиту, адже держава так і не виділила майже півтора мільйона на відшкодування різниці у тарифах. Ці кошти також мали б спрямувати на погашення ПДВ, але суму не профінансували.



Цьогоріч виділення грошей з державного бюджету знову не передбачають, адже різницю в тарифах перекидають на міську казну. Тому директор підприємства зазначає, що змушені брати кредит аби погасити борг.



До слова, підприємство уже не вперше намагається отримати дозвіл на кредит. Перша спроба не стала успішною через те, що банк поставив нові вимоги до сесійного рішення. Тому зараз простіше не вносити зміни у старий проект, а створити новий.



На бюджетній комісії депутати підтримали це питання. Та кінцеве рішення щодо кредиту приймуть на сесії Луцької міської ради, яка відбудеться 31 січня. Якщо рішення буде схвальним - підприємство зможе розрахуватися за кредит, уникнути штрафних санкцій та виплатити працівникам зарплати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники «Луцькводоканалу» можуть залишитись без заробітної плати, якщо підприємство не отримає овердрафтовий кредит.Про це під час засідання бюджетної комісії 23 січня заявив директор підприємства, - пише Район. Луцьк Корчук просить міськраду надати дозвіл на взяття «Луцькводоканалу» овердрафтового кредиту, адже держава так і не виділила майже півтора мільйона на відшкодування різниці у тарифах. Ці кошти також мали б спрямувати на погашення ПДВ, але суму не профінансували.Цьогоріч виділення грошей з державного бюджету знову не передбачають, адже різницю в тарифах перекидають на міську казну. Тому директор підприємства зазначає, що змушені брати кредит аби погасити борг.До слова, підприємство ужеотримати дозвіл на кредит. Перша спроба не стала успішною через те, що банк поставив нові вимоги до сесійного рішення. Тому зараз простіше не вносити зміни у старий проект, а створити новий.На бюджетній комісії депутати підтримали це питання. Та кінцеве рішення щодо кредиту приймуть на сесії Луцької міської ради, яка відбудеться 31 січня. Якщо рішення буде схвальним - підприємство зможе розрахуватися за кредит, уникнути штрафних санкцій та виплатити працівникам зарплати.

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