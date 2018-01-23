Патрульна на побаченні затримала розбійника





Про це повідомляють



«До поліції звернулася 59-річна жінка, у якої невідомий вирвав сумку з рук та втік. Через відвідувачів лікарні, біля якої сталася подія, вдалося встановити особу та номер мобільного телефону ймовірного грабіжника», – розповіли у поліції.



Щоб виманити зловмисника на зустріч, працівниці сектору реагування патрульної поліції Анастасії Скребневій довелося розіграти закохану дівчину. Нестандартне рішення дозволило поліцейським протягом кількох годин після скоєння злочину затримати нападника.



Чоловіку загрожує покарання за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кам’янську Дніпропетровської області поліцейська для затримання грабіжника призначила йому побачення.Про це повідомляють Факти ICTV «До поліції звернулася 59-річна жінка, у якої невідомий вирвав сумку з рук та втік. Через відвідувачів лікарні, біля якої сталася подія, вдалося встановити особу та номер мобільного телефону ймовірного грабіжника», – розповіли у поліції.Щоб виманити зловмисника на зустріч, працівниці сектору реагування патрульної поліціїдовелося розіграти закохану дівчину. Нестандартне рішення дозволило поліцейським протягом кількох годин після скоєння злочину затримати нападника.Чоловіку загрожує покарання за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України.

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