Патрульна на побаченні затримала розбійника
Сьогодні, 03:37
У Кам’янську Дніпропетровської області поліцейська для затримання грабіжника призначила йому побачення.
Про це повідомляють Факти ICTV.
«До поліції звернулася 59-річна жінка, у якої невідомий вирвав сумку з рук та втік. Через відвідувачів лікарні, біля якої сталася подія, вдалося встановити особу та номер мобільного телефону ймовірного грабіжника», – розповіли у поліції.
Щоб виманити зловмисника на зустріч, працівниці сектору реагування патрульної поліції Анастасії Скребневій довелося розіграти закохану дівчину. Нестандартне рішення дозволило поліцейським протягом кількох годин після скоєння злочину затримати нападника.
Чоловіку загрожує покарання за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
«До поліції звернулася 59-річна жінка, у якої невідомий вирвав сумку з рук та втік. Через відвідувачів лікарні, біля якої сталася подія, вдалося встановити особу та номер мобільного телефону ймовірного грабіжника», – розповіли у поліції.
Щоб виманити зловмисника на зустріч, працівниці сектору реагування патрульної поліції Анастасії Скребневій довелося розіграти закохану дівчину. Нестандартне рішення дозволило поліцейським протягом кількох годин після скоєння злочину затримати нападника.
Чоловіку загрожує покарання за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України.
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Коментарі 1
Коварна бестія!
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