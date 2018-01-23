вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Патрульна на побаченні затримала розбійника

Патрульна на побаченні затримала розбійника
У Кам’янську Дніпропетровської області поліцейська для затримання грабіжника призначила йому побачення.

Про це повідомляють Факти ICTV.

«До поліції звернулася 59-річна жінка, у якої невідомий вирвав сумку з рук та втік. Через відвідувачів лікарні, біля якої сталася подія, вдалося встановити особу та номер мобільного телефону ймовірного грабіжника», – розповіли у поліції.

Щоб виманити зловмисника на зустріч, працівниці сектору реагування патрульної поліції Анастасії Скребневій довелося розіграти закохану дівчину. Нестандартне рішення дозволило поліцейським протягом кількох годин після скоєння злочину затримати нападника.

Чоловіку загрожує покарання за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України.

Патрульна на побаченні затримала розбійника

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курйоз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Коварна бестія!
Відповісти
Вибір редактора
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Луцькводоканал» просить кредит на зарплати
Сьогодні, 06:17
В Донецьку люди блукають околицями в пошуках сигналу Vodafone
Сьогодні, 04:52
Патрульна на побаченні затримала розбійника
Сьогодні, 03:37
ПриватБанк оцифрував юридичним особам паливо ОККО*
Сьогодні, 03:05
На Стиру біля будинку скульптора знайшли острів зі сміття
Сьогодні, 02:16
Схожі новини
Іспит у Китаї: спробуй впізнати викладача за фото Іспит у Китаї: спробуй впізнати викладача за фото
17 січень, 05:16
Куплю бивні мамонта, зуби кашалота: дивні оголошення в Луцьку Куплю бивні мамонта, зуби кашалота: дивні оголошення в Луцьку
11 січень, 14:22
П’яний росіянин викрав БТР, щоб поїхати за випивкою П’яний росіянин викрав БТР, щоб поїхати за випивкою
11 січень, 06:02
Пілоти влаштували бійку на борту літака Пілоти влаштували бійку на борту літака
10 січень, 11:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто бачив поліського тигра?
23 січень, 11:56
 2
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
23 січень, 17:28
 1
У Луцькому зоопарку народилося мавпеня. ФОТО
23 січень, 16:24
 1
Головний педіатр Луцька пояснила, чому необхідні щеплення дітей
23 січень, 15:37
 1
Луцькі продавці «похоронних» квітів переселились з Соборності
23 січень, 11:40
 1
Медіа
відео
1/8