вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Співак з луцьким корінням рекламує російську компанію

Співак з луцьким корінням рекламує російську компанію
Співак Монатік (Дмитро Монатик), який частину життя провів у Луцьку, став обличчям нової рекламної кампанії російської мобільного оператора "Мегафон".

Російські ЗМІ так повідомили, про цю новину: "Сюжет ролика будується навколо дівчини, яка вийшла на ранкову пробіжку. Захопившись прослуховуванням улюбленої музики, героїня втрачає відлік часу, але це її не турбує, тому що на тарифі "Включайся! Слухай" музика безкоштовна та безлімітна".

"Компанію дівчині під час ранкових спортивних процедур склав відомий співак Monatik, який закликає заряджати свої смартфони, тому що розряджений акумулятор - це єдине, що може перешкодити прослуховування музики".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Монатік, Мегафон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сила Facebook. У Луцьку завдяки інтернету знайшли власницю документів
Сьогодні, 08:01
Співак з луцьким корінням рекламує російську компанію
Сьогодні, 07:54
Сотні учнів пішли до новозбудованої школи на Волині
Сьогодні, 06:49
«Луцькводоканал» просить кредит на зарплати
Сьогодні, 06:17
В Донецьку люди блукають околицями в пошуках сигналу Vodafone
Сьогодні, 04:52
Схожі новини
У Луцьку обікрали квартиру мами Монатіка У Луцьку обікрали квартиру мами Монатіка
25 вересень, 2016, 16:27
Луцький співак отримав звання «Прорив року». ВІДЕО Луцький співак отримав звання «Прорив року». ВІДЕО
28 листопад, 2015, 16:03
Тіна Кароль надихнула лучан Kovalero і Діму Монатіка на спільну пісню й кліп. ВІДЕО Тіна Кароль надихнула лучан Kovalero і Діму Монатіка на спільну пісню й кліп. ВІДЕО
01 липень, 2013, 13:14
Співак з Луцька Дмитро Монатік презентував кліп. ВІДЕО Співак з Луцька Дмитро Монатік презентував кліп. ВІДЕО
16 травень, 2013, 16:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто бачив поліського тигра?
23 січень, 11:56
 2
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
23 січень, 17:28
 1
У Луцькому зоопарку народилося мавпеня. ФОТО
23 січень, 16:24
 1
Головний педіатр Луцька пояснила, чому необхідні щеплення дітей
23 січень, 15:37
 1
Луцькі продавці «похоронних» квітів переселились з Соборності
23 січень, 11:40
 1
Медіа
відео
1/8