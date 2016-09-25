Співак з луцьким корінням рекламує російську компанію
Сьогодні, 07:54
Співак Монатік (Дмитро Монатик), який частину життя провів у Луцьку, став обличчям нової рекламної кампанії російської мобільного оператора "Мегафон".
Російські ЗМІ так повідомили, про цю новину: "Сюжет ролика будується навколо дівчини, яка вийшла на ранкову пробіжку. Захопившись прослуховуванням улюбленої музики, героїня втрачає відлік часу, але це її не турбує, тому що на тарифі "Включайся! Слухай" музика безкоштовна та безлімітна".
"Компанію дівчині під час ранкових спортивних процедур склав відомий співак Monatik, який закликає заряджати свої смартфони, тому що розряджений акумулятор - це єдине, що може перешкодити прослуховування музики".
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Російські ЗМІ так повідомили, про цю новину: "Сюжет ролика будується навколо дівчини, яка вийшла на ранкову пробіжку. Захопившись прослуховуванням улюбленої музики, героїня втрачає відлік часу, але це її не турбує, тому що на тарифі "Включайся! Слухай" музика безкоштовна та безлімітна".
"Компанію дівчині під час ранкових спортивних процедур склав відомий співак Monatik, який закликає заряджати свої смартфони, тому що розряджений акумулятор - це єдине, що може перешкодити прослуховування музики".
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